Muchos de los amantes de la cultura clubber conocen a Solomun, por ser uno de los djs y productores más famosos del deep house con toques de techno, que luego de casi 13 años de su primer disco y de solo lanzar singles llega con su segundo larga duración, “Nobody is not loved”, cuyo hit principal cuenta con la vocal del actor y cantante de Hollywood, Jamie Foxx.

Claramente que luego de haber recibido en 2011 el premio a Mejor Remix en premios de Resident Advisor por su versión del hitazo de Noir & Haze, “Around”; en 2012 como Mejor Productor los Dj Awards Ibiza, coronándose en 2013 con el sello de Mejor Dj de deep house en los Dj Awards de la isla que más baila, giró sin cesar por todo el mundo hasta el inicio de la pandemia, cuando se decidió a cerrar su álbum “Nobody is not loved”.

Podemos decir prácticamente que Solomun es uno de los mejores djs y de los más cotizados del globo de los últimos 10 años y para saber cómo fue el proceso de elaboración de su reciente trabajo, que además trae invitados de la talla de Zoot Woman, Anne Clark, ATNA y Isolation Berlín, entre otros, Forbes Life contactó al artista en exclusiva, para conocer todos los pormenores del tal vez, más relevante álbum de música eléctrónica de 2021.

Un encuentro con Solomún

Solomun tras el lente del fotógrafo argentino, Chino Moro. Foto Solomun prensa.

Forbes Life: -¿Se puede decir que “Nobody is not loved” es el resultado del tiempo que te ha brindado la pandemia de no estar en giras y giras. Cómo fue el proceso de selección de los tracks?

Solomun: -Claramente no es tan fácil hacer un álbum haciendo giras constantemente, pero venimos preparando la música desde hace unos tres años atrás y quería tener algo que contar. Lo primero que existió fue el título, hace unos siete años. La primera pista que me hizo pensar en hacer un álbum de nuevo fue en realidad Home (cuando la hice llamé al archivo “Pista de álbum 1”). Para mí es algo atemporal y representa mucho de lo que me gusta escuchar en un club. Pude probarlo muchas veces y en algún momento pensé: “Hmm … esto realmente podría ser el comienzo de algo”.

S: -Más y más instrumentales siguieron su ejemplo, y en algún momento comenzamos a acercarnos a los artistas que sentí que encajarían con la idea y la historia del concepto del álbum. El tracklist final se masterizó en otoño del año pasado, así que en general diría que fue un proceso de como 3 años.

FL: -Evidentemente debe haber sido todo un desafío tener tantos invitados de magnitud…

S: -La idea era trabajar con diferentes artistas y hacer un álbum que fuera posible disfrutar fuera del club pero siempre con un ojo en la pista porque es de donde yo vengo. Mi deseo, desde el principio, se trató de un disco que no fuera puramente de música dance, que es de donde yo vengo.

FL: -Cuando hablamos de colaboraciones, la pregunta más importante es: ¿eres el capitán del barco, o prefieres dejas fluir las ideas del invitado?

S: -Si eres el capitán, tienes que atreverte a decir lo que piensas cuando crees que algo no encaja o podría ser mejor, y hacerlo no siempre es fácil. Hay que tener en cuenta que se está hablando de un artista a otro, por lo que el tono respetuoso es siempre el camino correcto. Además, es un proceso que puede desarrollarse y fluir en una multitud de direcciones. Es realmente importante la energía entre las personas que colaboran, y la honestidad es crucial. Por eso, en mi caso, es muy importante en lo personal tener la última palabra en el proyecto. Estoy abierto a los experimentos, pero al final necesito tener el control total”.

FL: -¿Cómo fue colaborar con una figura de Hollywood como Jamie Foxx?

S: -Salió a través de un amigo en común, el director de cine Ariel Vromen. “Ocean” tiene una historia increíblemente larga: tuve una primera idea de cómo podría sonar el track, que estaba destinado a tener un discurso (un spoken word), no una voz cantada.

S: -Le pregunté a Vromen qué actores conocía personalmente y mencionó a Samuel Jackson; me encantó la idea, así que lo contactamos. ¡Inicialmente, ni siquiera se opuso! Tomó un tiempo para un mayor contacto, seguimos acercándonos y nos volvimos tan agresivos que en algún momento nos preocupamos de obtener una orden de restricción (ríe). No hace falta decir que no funcionó.

FL: -¿Y luego?

S: -El mismo amigo luego mencionó a Jamie Foxx y yo dije: “¿¡Por qué no dijiste eso en primer momento!?” Siempre he admirado mucho a Jamie; es un talento excepcional con una energía hermosa. Nos pusimos en contacto y enviamos un primer instrumental al team Foxx, pero después de tres meses sin reacción pensé: esa también es una respuesta. Tal vez fue demasiado educado para decir que no es lo suyo. Entonces, lo que hicimos fue ver las actuaciones de Jamie, especialmente los programas nocturnos, encontrar una nueva inspiración para el track, buscar una forma de incorporar la forma en que canta y actúa. Luego hice un nuevo instrumental, más adaptado a su voz. Se lo enviamos de nuevo, y esta vez le encantó.

S: -Pero después de eso, los perseguimos nuevamente, durante aproximadamente medio año. Jamie es un hombre ocupado, por lo que es un desafío aprovechar su tiempo. Y pensamos nuevamente: tenemos que ponérselo aún más fácil. Así fue que Malky, que es cantante y amigo, escribió la letra de “Ocean”, luego grabó las voces de cómo pensamos que encajaría mejor con la de Jamie y la mandamos de nuevo. Les encantó, pero todo se demoró nuevamente por sus múltiples compromisos y cuando estábamos casi en un punto en el que queríamos cancelar todo, la magia aconteció. Jamie, que en ese momento estaba filmando en Nueva Orleans, alquiló un estudio y cantó con su voz lo que le habíamos enviado. Y no solo eso, agregó tantos extras y sus toques personales, que nos sorprendió. Y esto es lo que finalmente se convirtió en “Ocean”.

Es claro que un track tan potente tenga una historia tan extensa y un final por demás interesante, pero si recorremos la lista de la docena de temas que componen la segunda placa del productor y dj, con base en Hamburgo, hay ocho que son colaboraciones, por lo que justifica y valoriza el arduo trabajo que, obviamente, un artista de su talla, debía revelar.

FL: -Sin dudas, “Nobody is not loved” ha sido algo que te ha sacado de tu zona de confort, y no obstante, es claramente la evolución de todo lo que Solomun vino acumulando desde el remix de Noir & Haze. Cuentanos de “Tuk Tuk”, y la colaboración con la cantante del dúo ÄTNA.

S: -Luego de otra historia de demoras, cuando estábamos por abandonar todo nuevamente, nos mando un freestyle en el instrumental que le mandamos que simplemente nos dejó boquiabiertos, así que esa fue la dirección que tomamos.

FL: -¿Qué fue lo más emocionante al momento de componer el álbum?

S: -Trabajar con Anne Clark, sin duda. Aunque hacer todo el álbum ha sido emocionante, ella es una gran inspiración y un ídolo desde mi juventud y me siento bendecido de haber podido finalmente trabajar con ella. Es una poeta y un alma hermosa. Al principio hice una pista que era mucho más discotequera, y a ella le encantó. Después de un tiempo, sentí que ya no encajaba en todo el contexto del álbum, así que creé una versión más reducida y sin ritmo con potentes pads de sintetizador. Le encantaron ambos, pero estaba un poco triste porque la versión más intensa no había sido elegida para el álbum, así que le di la pista como un remix tributo para su Classics Re-Worked Compilation.

FL:-¿Y la colaboración con Zoot Woman?

S: -La música de Zoot Woman ha estado en mi vida desde hace unos 15 años, así que estoy increíblemente feliz de trabajar con ellos. El proceso creativo fue muy rápido y tras intercambiar ideas de un lado a otro, rápidamente llegamos al resultado final. En el caso de “Out Of Focus”, yo hice la producción y ellos solo agregaron las voces.

FL: -Estricto para los fans: ¿Quién es la voz en Never Sleep Again? ¿Está Solomun detrás del vocoder?

S: -De hecho, soy yo junto con Jakob Grunert, quien fue uno de mis ayudantes más importantes en la realización de “Nobody Is Not Loved”. Junto a él logramos que el vocoder realmente muestre todo su potencial.

FL: -¿Cual es el rol principal de Solomun en el estudio: producir beats y bajos? usas hardware, software, o una mezcla de ambos. Cuales son algunos de tus preferidos?

S: -La configuración de mi estudio es bastante sencilla. El corazón es Logic Pro (el multipista), aquí es donde tiene lugar la mayor parte de la producción. Y estoy muy feliz desde hace diez años con mis bocinas Barefoot MicroMain 27. Mi interfaz de sonido es una RME, y también utilizo ocasionalmente hardware, como un compresor API2500 (para dar color al sonido cuando es necesario) o la eq de A-Designs.

S: -En cuanto a los sonidos en sí, utilizo mucho el paquete Komplete de Native Instruments, y para el procesamiento de sonido utilizo principalmente las emulaciones de UAD. Tengo dos sintetizadores: un Roland Juno 60, ideal para los pads y bajos bien profundos. Y completa el set up un Sequential Circuit Prophet 5, para sonidos de arpeggios como usé en la última pista del álbum “Night Travel”.

FL: -Nombra cinco artistas de los años ’70 y ’80 que influyeron en tu sonido y en “Nobody is not loved”.

S: -Fehlfarben, Anne Clark, Grauzone, Joy Division, Human League, Rheingold y Depeche Mode.

A continuación los dejamos con una lista de Spotify donde podrán escuchar los tracks de “Nobody is not loved”, la versión del track de Noir & Haze que lo llevó a la fama y algunos otros que marcaron la historia de Mladen Solomun, tal vez el héroe nacional de las tornamesas de su Bosnia natal, y de millones de fans, en especial los de México, y de los que aman su sonido alrededor del mundo.

