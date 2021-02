Nacido en Toronto (Canadá), el 16 de febrero de 1990, Abel Makkonen Tesfaye alcanzó cierta repercusión a finales de 2010 tras publicar en YouTube las canciones ‘What You Need’, ‘Loft Music’ y ‘The Morning’ con el nombre de The Weeknd, tras lo que publicó tres ‘mixtapes’ (‘House of Balloons’, ‘Thursday’ y ‘Echoes of Silence’) y colaboró con el rapero Drake en la grabación de su segundo álbum de estudio en apenas unos meses.

Aquellas primeras grabaciones obtuvieron millones de descargas y The Weeknd inició en el Festival Coachella una gira por Estados Unidos en 2012, año en el que firmaría con la discográfica Republic Records y sus primeras canciones se publicaron conjuntamente con el título de ‘Trilogy’, en el que el artista incluyó además tres canciones originales.

‘Kiss Land’, su álbum debut, salió a la luz en mayo de 2016 y se estrenó en el segundo puesto de las listas de éxitos de Estados Unidos, con canciones como la que da título al disco, ‘Belong the world’ o ‘Live for’, en la que colabora Drake.

Su participación en la banda sonora del filme “The Hunger Games” y colaboraciones con artistas como Sia o Ariana Grande redoblaron su fama.

En 2015 The Weeknd lanzó ‘Beauty Behind The Madness’, un segundo álbum con el que logró el número 1 y del que saldrían alguno de sus temas de mayor éxito, como ‘Can’t Feel My Face’, ‘The Hills’ y ‘Earnd It’, con los que se convirtió en el primer artistas en colocar tres canciones de forma simultánea en los tres primeros puestos de la lista Hot R&B Song de Billboard.

Su segundo disco fue el más reproducido de 2015 y premiado con dos Grammy, al mejor álbum de música urbana y a la mejor interpretación R&B por la canción ‘Earnd It’, aunque The Weeknd optó al galardón en otras cinco categorías, entre ellas álbum del año y grabación del año por el tema ‘Can’t Feel My Face’

The Weeknd repitió número uno con su tercer álbum, ‘Starboy’ (2016), por el que de nuevo se llevó el Grammy al mejor álbum de música urbana, y en él destacan éxitos como ‘Starboy’ o ‘I Feel It Coming’, además de las habituales colaboraciones con otros artistas, en esta ocasión con Daft Punk, Lana Del Rey, Future y Kendrick Lamar.

‘After Hours’ (2020), con ‘Blinding Lights’ como gran éxito del álbum, es por el momento el último trabajo de un artista al que la revista ‘Time’ destacó en 2018 como uno de los líderes de la próxima generación.

* Con información de EFE.

