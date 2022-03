Foo Fighters: Recordando la magia del estilo musical de Taylor Hawkins

Cuando su vecino de la infancia, en una lección no oficial a Taylor Hawkins, le dijese “tú eres un baterista”, al tocar su primer groove de corchea, colocó los cimientos para lo que se convirtieron en casi cuarenta años de insuflar vida a las percusiones. Pasaría de pequeñas bandas en su barrio a bandas medianas en eventos y sesiones para consolidarse de la mano de Alanis Morissette durante su tour para “Jagged Little Pill” de 1995, mientras formaba parte de la banda experimental Sylvia.

No obstante, sus años más recordados fueron los que pasó con el ex-baterista de Nirvana Dave Grohl, a quien se unió para el segundo álbum de Foo Fighters, The Colour and the Shape —siendo el primero una creación completamente de Grohl—. A partir de entonces, le daría forma a una firma musical distintiva que le ganaría un lugar en el Salón de la Fama del Rock en 2021, y otro —tal vez el más importante— en los corazones de miles de rockeros alrededor del mundo.

Como baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins participaría en la creación de 9 álbumes de estudio, además de formar su propia banda, Taylor Hawkins and the Coattail Riders, donde se dedicaría al canto además de las percusiones.

¿Qué hacía único a Taylor Hawkins?

Foto: Ashley Beliveau/Getty Images.

Roger Taylor, de Queen, lo fascinó desde pequeño con sus fills histriónicos y enfáticos, mientras que Stewart Copeland, de The Police, le despertaría el hambre de tocar al estilo “duro y a la cabeza”. En combinación, le dieron vida a cierta especie de epicidad calculada que podemos apreciar en la obra de Hawkins. En su tour con Morissette ya destaca su divergencia total de la conformidad, imprimiéndole un entusiasmo sin igual a cada impacto de las baquetas.

Otras inspiraciones del baterista incluyen a los ídolos del Rock como Inclusive en sus solos más técnicamente demandantes —al tiempo que rápidos y agresivos— Hawkins siempre mantuvo una noción de la estructura, ofreciendo un acertado sentido del espacio y brindándole a sus canciones una complejidad en capas, compuesta de elementos simples pero infalibles que en conjunto hicieron de los Foo Fighters una banda inconfundible.

Taylor Hawkins, el compositor

Aunque menos conocidas, sus piezas como cabeza de Taylor Hawkins and the Coattail Riders quedará grabada en la memoria de muchos fanáticos. De un estilo más hacia el Rock Opera y de energía tan alta como él siempre quiso, se trata, de cierta forma, de la realización de muchos de sus sueños de la infancia.

Hawkins, en su proyecto lateral, exhibe una faceta mucho más juguetona y experimental, sin perder la vivacidad y el peso de sus ritmos.

Por eso y mucho más, recordemos a Taylor Hawkins como un rockstar que dejó su huella indeleble en el mundo de la música.

