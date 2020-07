Taylor Swift anuncia lanzamiento de nuevo álbum sorpresa a medianoche

Es bien sabido que a Taylor Swift le gusta sorprender a sus fans. Desde pistas en videos musicales, hasta regalos inesperados. Esta vez, fue a través de sus redes sociales donde Taylor Swift hizo el anuncio de su nuevo disco, del cual nada se sabía hasta el día de hoy y, cuyo lanzamiento oficial será a medianoche.

Titulado “Folklore”, la cantante estadounidense explicó a través de Twitter e Instagram que este material está inspirado en sus sueños, reflexiones, miedos y caprichos. “La mayoría de las cosas que había planeado para este verano no se han producido, pero hay algo que no había planeado y que sí ha ocurrido. Y eso es mi octavo álbum de estudio, Folklore”, escribió en el comunicado emitido en sus redes sociales.

Surprise 🤗 Tonight at midnight I’ll be releasing my 8th studio album, folklore; an entire brand new album of songs I’ve poured all of my whims, dreams, fears, and musings into. Pre-order at https://t.co/zSHpnhUlLb pic.twitter.com/4ZVGy4l23b — Taylor Swift (@taylorswift13) July 23, 2020

El récord de 16 canciones fue escrito, grabado y producido durante la cuarentena. Cuenta con colaboraciones de algunos de los ídolos musicales de Swift, entre los que menciona a Aaron Dessner y William Bowery, quienes patriciparon, co-escribiendo, algunos de los temas que se lanzaran, sumados a acciones en su producción. Además de incluir a Bon Iver y Jack Antonoff, cuyas voces acompañarán a la de la cantante en algunas canciones.

“Antes de este año, probablemente hubiera pensado demasiado en cuándo habría sido el momento perfecto para lanzar este trabajo, pero los tiempos en que vivimos siguen recordándome que nada está garantizado. Mi instinto me dice que si haces algo que amas, deberías mostrárselo al mundo” explicó Swift, quien a lo largo de su carrera ha tenido una evolución constante en su sonido.

La edición especial deluxe del álbum llegará en 8 versiones diferentes, cada una con portada y fotografías únicas, en versión CD y vinilo, e incluirá una canción adicional titulada ‘The Lakes’.

folklore will have 16 songs on the standard edition, but the physical deluxe editions will include a bonus track “the lakes.” Because this is my 8th studio album, I made 8 deluxe CDs & 8 deluxe vinyls available for 1 week😄 Each has unique covers & photos https://t.co/zSHpnhUlLb pic.twitter.com/tG34e0MpgJ — Taylor Swift (@taylorswift13) July 23, 2020

Con el lanzamiento a medianoche del nuevo álbum, llegará también el video musical para uno de los temas: “Cardigan”, escrito y dirigido por Swift, quien compartió un primer vistazo a través de Twitter donde además explicó que la grabación de dicho video se realizó bajo supervisión de un inspector médico y siguiendo todas las indicaciones para prevenir un brote de coronavirus.

The music video for “cardigan” will premiere tonight, which I wrote/directed. A million thank you’s to my brilliant, bad ass video team – Cinematographer Rodrigo Prieto, producer Jil Hardin, executive producer Rebecca Skinner, AD Joe ‘Oz’ Osbourne pic.twitter.com/2hNXnzFbwY — Taylor Swift (@taylorswift13) July 23, 2020

