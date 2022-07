The Beatles: así es la trayectoria del baterista Ringo Starr

Un día como hoy, pero de 1940, nació Richard Starkey mejor conocido como Ringo Starr, el baterista de la banda británica The Beatles y quien fue una pieza clave para el éxito de la misma. Descubre cómo ha sido su trayectoria a lo largo de sus 82 años.

El inicio

Richard Starkey inició su carrera como baterista en los años 50’s con la banda Rory Storm and The Hurricanes y fue entonces cuando adoptó su seudónimo, el cual derivó de los anillos que utilizaba en los dedos (rings) y del término ‘Star’ (estrella) que conjugó con su apellido ‘Starkey’ para crear su nombre artístico ‘Ringo Starr‘.

La llegada a The Beatles

En 1962 Ringo Starr se unión a The Beatles, luego de que la banda despidiera al baterista Pete Best y de George Harrison le propusiera convertirse en el nuevo integrante. Gracias a su unión y su labor musical, Starr escribió canciones como “Octopus’s Garden” y “Don’t Pass Me By“.

También interpretó temas como “With a Little Help From My Friends” y “Yellow Submarine”. Como dato curioso, en la extensa discografía de The Beatles únicamente existe un solo de batería, este se encuentra en el último disco que grabó la banda, en el single “The End“.

Su carrera como solista

Tiempo antes de que se disolviera The Beatles, Ringo decidió emprender su carrera como solista, así nacieron Sentimental Journey (1970) y Beaucoups of Blues (1970) y “I Don’t Come Easy” (1971) este último se posicionó como el número cuatro en Gran Bretaña y en la lista Billboard de Estados Unidos.

Más tarde, su álbum Ringo (1973) logró dos número uno en Estados Unidos: “Photograph” y “You’re sixteen“. Además fue producido por Richard Perry y tuvo una colaboración con The Beatles, por separado.

Para 1974 lanzó Goodnight Vienna, mismo que fue producido por Perry y con el cual logró el número 30 en Inglaterra, de este, los singles más emblemáticos fueron “Only You (and You Alone)” y “No-No-Song“.

Para este periodo, Ringo Starr incursionó en el mundo del cine, en donde se le suman producciones como Listomanía (1975), Seis maridos para Marlo (1978) y Recuerdos a Broad Street (1984). En 1983 decidió alejarse de la escena musical por un tiempo.

Años después, en 1992 regresó al mundo de la música con Time Takes Time con la banda All-Star-Band, con quienes continuó su carrera. En 1998 entró al Salón de la Fama de la revista Modern Drummer y en 2011 la revista Rolling Stone lo eligió como el quinto mejor baterista de los tiempos,

Un mensaje de amor y paz

El músico aún se mantiene activo en el mundo artístico, este 7 de julio ofreció una celebración a través del evento Pace & Love, como cada año, en él participaron los miembros de All Starr Band, además de figuras como Richard Marx, Diane Warren, Matt Sorum, Jim Keltner, entre otros.

La edición tuvo lugar al mediodía y se llevó a cabo de la mano de Artemic Music Space Network y de la Estación Espacial Internacional, quienes se encargaron de transmitir el mensaje de Ringo Starr en la órbita del planeta y el espacio exterior. El evento arrancó con un homenaje a Ringo Starr, pues esta será la última entrega.

