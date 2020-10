A la tenue luz de un bar de jazz en la ciudad de Québec, los instrumentos hacen la magia. El funk se encuentra con influencias de los artistas más legendarios de la historia. Ocho años después de que se consolidó el grupo The Brooks, se han colocado en la escena como los principales exponentes del funk norteamericano. Liderado por Alan Prater, quien presume de haber compartido escenario con los Jackson Five y Al Green, regresan con su tercer álbum de estudio “Any Day Now”.

“La clave de nuestro sonido es que los ocho que integramos la banda venimos de distintos contextos musicales”, explicó Alan Prater en entrevista para Forbes Life. “Este álbum es el más ambicioso que hemos creado, con mucha orquestación y esfuerzo. Tomó mucho tiempo”.

Foto: Cortesía.

Fundado en 2012 por cuatro músicos como un proyecto de estudio sin intención de convertirse en un acto musical, el grupo nació tras los muros del icónico Motown Museum gracias al bajista Alexandre Lapointe, quien ha trabajado al lado de artistas como Joel Campbell (director musical de Tina Turner y Janet Jackson). A Prater y Lapointe se les unieron Maxime Bellavance (batería), Phil Look (guitarra y voz), Daniel Thouin (teclados), Sébastien Grenier (saxofón), Hichem Khalfa (trompeta francesa) y Philippe Beaudin (percusiones).

“Muchas veces nos categorizan como un grupo de funk, pero si nos escuchan realmente es muy diferente, con muchas influencias, particularmente del rock”, agrega Phil Look, miembro fundador y encargado de la guitarra. “Como yo lo veo es así: tocamos funk, con energía del rock’n’roll”.

El sello de la banda The Brooks regresa en este nuevo disco, acompañado de nuevas instrumentalizaciones que no habían explorado antes, con una orquesta de estudio que integró vientos y cuerdas a la producción. Regresando a la era de los grandes álbumes de concepto, diseñados para escucharse de principio a fin, abren con una introducción futurista hacia un paisaje cinemático que se encuentra posteriormente con el característico bajo y guitarras del funk sin miedo a experimentar.

“Hay rock, hay funk, hay R&B, hay soul. Eso ahí es romper las reglas, el simple hecho de que existan el rock y el soul juntos en una canción,” compartió Alan Prater. “Es algo que hacía falta antes de que llegáramos a la escena. Tenemos un groove fuerte, pero líricamente está muy ligado a lo social y espiritual”.

El nuevo álbum “Any Day Now” llega después del estreno del sencillo ‘Gameplay’, una canción que se convertirá en un himno de libertad. “Es sobre dejar ir. Necesitamos a la música en este momento: tenemos una necesidad de salir y no podemos, de tocar conciertos y no podemos,” reflexionó Phil Look. “Cuando podamos liberar esa energía, será un gran tema para ese proceso y para no dejar de bailar”.

Después de la visita de The Brooks a México en su última gira, el grupo espera volver a conectar con sus seguidores en cuanto sea posible, pues compartieron que ha sido una de sus mejores audiencias coreando en las presentaciones. ¿Qué podemos esperar a futuro? “Nunca dejamos de escribir, viene mucha nueva música,” concluyó Alan.

“Any Day Now” ya está disponible en todas las plataformas.

