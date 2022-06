Post Malone: ‘Twelve Carat Toothache’, detalles de su nuevo álbum

Post Malone estrenó este viernes 3 de junio su nuevo álbum Twelve Carat Toothache, después de casi tres años. En él se incluyen algunas canciones de producciones anteriores así como temas inéditos.

En el nuevo álbum de Post Malone encontraremos una colaboración con Robin Pecknold de Fleet Foxes llamada ‘Love/Hate Letter to Alcohol’, además de la participación de The Kid Laroi, Gunna y de Doja Cat, esta última con el tema ‘I Like You’

Con el sencillo ‘I Like You’ entramos en la piel de una pareja que habla sobre fantasías, viajes, gustos en común, la atracción que sienten el uno por el otro y la limitante de no poder estar juntos. La letra de este single está acompañada de una melodía alegre y contagiosa, capaz de entrar en tu mente.

A través de las 14 canciones que forman parte Twelve Carat Toothache, Post Malone narra los descontentos que enfrenta en la realidad, la forma en la que busca a quienes aman su música, diferentes situaciones de desorden y los altibajos que ha tenido durante su carrera. En diferentes entrevistas, el compositor de ‘Rockstar’ confesó que pasó 12 horas sentado en Malibú, con su computadora, creando los ritmos que se incluyó en su nuevo álbum.

El cuarto álbum de Post Malone

Twelve Carat Toothach es el cuarto álbum que lanza el cantante de hip hop a lo largo de su carrera, en él se incluye el single ‘One Right Now’, mismo que se estrenó el 2 de noviembre de 2021 en colaboración con The Weeknd, bajo la producción de Louis Bell, Brian Lee y Andrew Bolooki.

En la lista de los álbumes que ha publicado Post Malone encontramos Stoney de 2016, seguido de Beerbongs & Bentleys de 2018 y de Hollywood’s Bleeding de 2019, este último es el álbum más corto del artista, ya que cuenta con tan solo 45 minutos de música. Con él se volvió acreedor de un disco de triple platino y debutó en primer lugar de la listas de los Billboard 200 y de Reino Unido.

Una nueva etapa

Se ha especulado sobre el cambio radical que tuvo la música del rapero y compositor estadounidense, quien tiempo atrás había mencionado que era momento de cambiar y transformar sus hábitos. View this post on Instagram A post shared by @postmalone

Algunos fans comentan, a través de redes sociales, que este salto se ha dado debido a que el cantante de 26 años comienza una nueva etapa en la que se convertirá en padre con la llegada de su primer hijo.

