El contenido original de Netflix ha logrado conquistar a sus suscriptores. Por ello, cada vez son más las series que anuncian nuevas temporadas debido a su rotundo éxito.

Incluso, en los últimos meses han sido más las renovaciones de nuevas temporadas que las cancelaciones. Es así como una larga lista de producciones prepara la continuación de sus historias.

No las pierdas de vista. A continuación te decimos cuáles son las series de Netflix que tendrán una próxima temporada.

The Society

Es la más reciente renovación de la compañía. Después de sobrellevar la desaparición de sus padres, los jóvenes han consolidado una nueva sociedad. Las aventuras de los protagonistas continuarán con una segunda temporada que fue anunciada mediante un video en redes sociales. Y será en el 2020 cuando llegue a la plataforma.

La casa de papel

Aún no estrena su tercera temporada y Netflix ya anunció la llegada de una cuarta. Será el próximo 19 de julio cuando llegue al catálogo la esperada tercera entrega de la serie original española que conquistó al mundo. Será en el 2020 cuando veamos la continuación de la trama.

Dark

Otro de los éxitos de Netflix ha sido sin duda alguna ‘Dark’. La serie original alemana, después de introducir a sus espectadores en mundos paralelos y viajes en el tiempo, regresará con una tercera temporada. Afortunadamente no tendremos mucho tiempo para disfrutarla, pues alista su llegada en el 2020.

The Rain

Muchos seguidores de la serie recibieron con sentimientos encontrados el anuncio de una tercera temporada de esta producción danesa de Netflix. ¿El motivo? Con su renovación, ‘The Rain’ también habrá de llegar a su final. Aún así, los seguidores esperan un cierre espectacular en una historia de ciencia ficción donde el agua es sinónimo de muerte.

Muñeca Rusa

A Natasha Lyonne no le bastó con crear un personaje entrañable en Orange is the new Black, sino que decidió protagonizar ‘Muñeca Rusa’. Su éxito derivó en que, a tan solo cuatro meses de su estreno, se diera el anuncio de una nueva temporada de ocho capítulos que llegará para el 2020. Hay que prepararnos, ya que la historia podría volverse más extraña de lo que fuera la primera.

Lucifer

La serie, que originalmente se transmitía a través de Fox, llegó a Netflix en su cuarta temporada con el pie derecho, convirtiéndose, incluso, en una de las más vistas. Ante ello, la compañía no tuvo más remedio que anunciar una quinta temporada, pero con un sabor agridulce… Ello al referirse a ésta como la última temporada de la serie.

Dead to me

A solo un mes del estreno de su primera temporada, ‘Dead to me’ anunció su continuación. La comedia negra que invade esta producción de Netflix fue la chispa que detonó comentarios positivos que no hicieron dudar sobre su continuación. Aún no hay fecha para su llegada, pero se espera que sea en el transcurso del próximo año.

