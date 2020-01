Netflix muestra sus cartas fuertes de 2020 en Sundance

El festival más importantes del cine independiente ha iniciado. Sundance, realizado en Utah, Estados Unidos, se convierte en uno de los escenarios más importantes de la industria cinematográfica y en aliado para compañías como Netflix, que aprovechan su exposición para estrenar sus películas y documentales.

También puedes leer: Esta es la primera serie de Netflix cancelada en 2020

Este año Netflix también quiere ser protagonista de Sundance. Un documental y dos películas producidos por el gigante del streaming forman parte de la selección oficial. En tanto, uno de sus documentales se encuentra en competencia.

Estos estrenos son las primeras cartas fuertes del año de la compañía, de las cuales, seguramente se seguirá hablando cuando hagan su aparición en el catálogo de Netflix.

A continuación te mostramos cuáles son estas producciones y de qué va cada una de ellas, así como su fecha de estreno en la plataforma.

The last thing he wanted (Su último deseo)