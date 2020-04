‘Tiger King ’ dará más de qué hablar. La exitosa docuserie de Netflix se prepara para revelar próximamente un nuevo capítulo, así lo anunció Jeff Lowe, uno de los protagonistas de la producción, quien desenmascara a los dueños de felinos más exóticos de los Estados Unidos.

Desde su estreno, la docuserie se ha ganado el asombro de todos los que la han visto. ‘Tiger King ’ muestra de cerca la, hasta entonces, poco conocida industria de los propietarios de zoológicos, quienes se involucran en una historia de envidias, delitos, y personajes que parecen fuera de este mundo, como su protagonista ‘Joe Exotic’.

También puedes leer: ‘La Casa de las Flores’ presenta trailer de su última temporada en Netflix

Según las declaraciones de Jeff Lowe, los productores han estado grabando más contenido, mismos que se sumarían a los siete capítulos actualmente disponibles dentro de Netflix. Con anterioridad, los creadores no descartaron la idea de una segunda temporada, esto debido al impacto del material presentado, lo que ha despertado más interés por parte de los usuarios de la plataforma de streaming.

La producción generó tal polémica que incluso ya se piensa en la realización de una biopic de la vida de Joe Exotic, cuyo desenlace por el momento, lo ha llevado a prisión, donde pagará una condena de más de veinte años por presuntamente ordenar matar a Carole Baskin, defensora de animales, quien también forma parte de ‘Tiger King ’.

Conforme pasa el tiempo, también aumenta la polémica derivada de esta producción. Muchos misterios se han presentado a lo largo de la primera temporada, cuya trama parece ser de ciencia ficción. A pesar del supuesto, uno de los protagonistas ya confirmó el hecho, sin embargo, Netflix aún no lo ha hecho oficial.

So our friend @christie_dish listened to the podcast, @HoldingKourt and after last weeks episode decided to send us this!!!

🚨BREAKING NEWS FOLKS🚨

There will be 1 more episode of #TigerKing [email protected] pic.twitter.com/YeRSIlDKTJ

— Justin Turner (@redturn2) April 4, 2020