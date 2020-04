Netflix presenta adelanto de la película de Kimmy Schmidt con Daniel Radcliffe

‘Unbreakable Kimmy Schmidt’ está de vuelta y tú tendrás el control de su nueva aventura. Netflix presentó el primer adelanto de lo que será la película interactiva con la que marca el regreso de los personajes entrañables de la serie después de su cancelación tras cuatro temporadas.

Esta vez Kimmy está mejor acompañada que nunca. Además de los personajes que la acompañaron durante sus temporadas, la película contará suma a su reparto al actor Daniel Radcliffe, mejor conocido por interpretar a Harry Potter en la saga cinematográfica.

‘Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy contra el reverendo’ será una película como pocas dentro del catálogo. Así como sucedió con la película de ‘Black Mirror’, esta cinta también será interactiva. Los usuarios podrán decidir la trama y desenlace de la nueva película cómica de Netflix.

El malvado reverendo, quien la mantuvo encerrada durante años en un bunker, también reaparece para seguir atormentando la vida de Kimmy al tratar de impedir la boda de la protagonista, según narra la sinopsis. Aunque claro, tú serás el único que decidirá qué rumbo tendrá la historia a través de cómicas situaciones.

La serie creada por Tina Fey logró lo que pocas después de su cancelación. Fue tal la demanda de los seguidores para darle continuidad a esta serie, que Netflix terminó por ceder en la realización de esta película como manera de cerrar correctamente su ciclo dentro del catálogo.

Su gran estreno en el catálogo de Netflix está contemplado para el día 12 de mayo como parte de los estrenos del próximo mes. ¿Estás listo para decidir qué le deparará a los personajes?

