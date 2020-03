Netflix presenta ‘Tiger King’, la docuserie criminal más demente del catálogo

Netflix presentó el trailer del ‘Tiger King’, su nueva docuserie criminal que promete ser la más demente dentro del catálogo. La nueva producción sigue los pasos del excéntrico personaje conocido como ‘Joe Exotic’, a quien su obsesión por los felinos lo llevó a ser partícipe de un delito en contra de la activista Carole Baskin.

Desde hace un par de años, este tipo de formatos han acaparado la popularidad entre los usuarios de la compañía de streaming alrededor del mundo. Títulos como ‘Justicia para el pequeño Gabriel’, ‘The Keepers’, ‘Wild wild country’ o ‘El asesino oculto: En la mente de Aaron Hernández’, son solo algunos de los ejemplos de docuseries criminales que han conquistado la plataforma.

En esta ocasión, el personaje central de la docuserie nos muestra cómo su amor por los tigres y otros animales, son llevados al extremo. ‘Joe Exotic’, además de ser propietario de grandes felinos, también destaca por ser un cantante de música country, polígamo y amante de las armas que dirige un zoológico en la carretera de Oklahoma.

Su personalidad extrovertida, pero carismática, refleja descarriadas situaciones por la obsesión de tener a estos animales. Todo se sale de control cuando una vieja rivalidad con la activista Carole Baskin revive, la cual busca a toda costa frenar la relación del personaje con los animales, quien se mantiene en constante búsqueda de sus derechos.

La presión ante esta relación lleva al personaje a contratar a un asesino a sueldo para terminar con la vida de la activista. El inicio de la investigación revelará una retorcida historia que llegará a la plataforma el próximo 20 marzo.

Liars, tigers, bears, attempted murder, drug lords, cults, polygamy, magic, mayhem, and oh my … so much more.#NetflixDocsWeek continues with #TigerKing, the year’s most unbelievable yet totally true story. pic.twitter.com/aypgmEmYUw

— See What's Next (@seewhatsnext) March 10, 2020