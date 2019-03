Netflix producirá la serie de ‘Cien años de soledad’

Una de las obras maestras de la literatura, ‘Cien años de soledad’, del escritor colombiano Gabriel García Márquez, tendrá su propia serie. Netflix anunció que obtuvo los derechos de esta historia representativa del realismo mágico para crear, por primera vez, su adaptación al streaming.

La nueva serie estará disponible en los más de 190 países donde Netflix tiene presencia. Será filmada en español y producida por los hijos del escritor, Rodrigo García y Gonzalo García Barcha.

Qué mejor lugar para representar la magia de Macondo que Colombia, país donde será grabada la serie que compartirá con el mundo la historia de la familia Buendía.

‘Cien años de soledad’ ha sido un referente en el mundo literario que le valió el Nobel de Literatura al colombiano. Desde su publicación en 1967 ha vendido más de 50 millones de copias y se ha traducido a 46 idiomas en todo el mundo.

La serie le dará el reconocimiento que se merece

En vida el escritor dudó el vender los derechos del libro para ser representados en la pantalla. Ello porque consideraba que no se le daría el tiempo necesario a la historia para representarla en una película. Además, creía que el grabarla en un idioma que no fuese el español no le haría justicia.

Sin embargo, los hijos del escritor y su esposa no dudaron en trabajar el proyecto con Netflix por la calidad de sus producciones.

“En la actual época dorada de las series —con el nivel de talentosos escritores y directores, la calidad cinematográfica y la gran recepción mundial del contenido en idiomas extranjeros—, el momento no podría ser mejor para llevar una adaptación a las audiencias globales de Netflix. Estamos muy entusiasmados de apoyar a Netflix y a los creadores en este proyecto y ansiosos por ver el producto final”, señaló su hijo.

Por su parte, el Vicepresidente de de Originales Internacionales en Español de Netflix, destacó la importancia de la creación de series en idioma español. Además, cree que este proyecto es una combinación perfecta para la plataforma.

🚨🚨🚨 #NoticiasNetflix 🚨🚨🚨 Esto es real. Esto es mágico. Esto es Cien Años de Soledad. pic.twitter.com/HxhM5TT6wo — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) March 6, 2019

