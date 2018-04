Netflix revela el futuro de tus series favoritas… y las que vendrán

¿Qué está pasando? Resulta que la plataforma de streaming más popular a nivel mundial, Netflix, aprovechó su participación en el multi- título en Roma para sorprender a todos sus suscriptores con nuevos detalles de series esperadas, como son la tercera entrega de Stranger Things, La Casa de Papel, Dark, The Innocents, Maniac y más.

Muchos fueron los nuevos detalles que salieron a la luz, pero de los que más han sorprendido fueron sin duda la revelación de dos nuevos actores en el reparto de Stranger Things 3, los actores Jake Busey y Cary Elwes. Cary hará el papel de “Mayor Kline” mientras que Jake interpretará a “Bruce”, un periodista de The Hawkins Post. Estos nuevos personajes llegan para hacer más atractiva la trama de la serie, una nueva que constará de 8 episodios y que muchos esperan impacientemente.

Por otro lado, la compañía anunció una tercera temporada de “La Casa de Papel”, la serie española que ha tenido gran éxito con sus dos anteriores temporadas, convirtiéndola en la serie de habla no inglesa más vista dentro de la plataforma. Un nuevo golpe se acerca, nuevos personajes y más suspenso traerán la tercera entrega, según los detalles que nos ha dejado saber Netflix con la cuenta oficial del profesor y algunos clips de video con algunos de los personajes. Lo malo es que tendremos que esperar hasta el 2019 para conocer las nuevas historias que traerá esta serie.

Otra serie de la que se espera mucho es la segunda entrega de la serie original alemana de Netflix, Dark, de la cual se reveló que las grabaciones iniciarán próximo 25 de junio en Berlín y sus alrededores para traer una nueva temporada que constará de 8 episodios.

Glow una serie que destacó hace tan solo unos meses hoy mostró su nuevo trailer de la segunda temporada, la cual llegará a la plataforma el próximo 29 de junio de este 2018. Al ritmo de “Maniac”, las luchadoras bailan entre destellos preparándose para sus próximas peleas en el ring. Vaya que Netflix nos tendrá atrapados de aquí a la eternidad con tantas series y estrenos.

Nuevas series en camino

Además de los adelantos de series que esperamos impacientemente, Netflix también dio a conocer los próximos estrenos en sus series originales las cuales llegarán en el transcurso de este año mostrándonos grandes actores e historias que nos harán ser adictos a ellas como otras de la plataforma.

Una de ellas es The Innocents, un drama supernatural de 8 episodios que se estrenará el próximo 24 de agosto, pero no solo eso, también llegará a la plataforma una serie protagonizada por la ganadora del Oscar, Emma Stone, con “Maniac”, que cuenta la historia de dos extraños que se encuentran a sí mismos atrapados en una alucinante prueba farmaceútica que se vuelve retorcida; siguiendo con las novedades, llegará “Elite”, una serie que abordará el choque entre miembros de un prestigiado colegio entre los que lo tienen todo y los que no, creando una tormenta perfecta que terminará en un asesinato.

