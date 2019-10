Nirvana lanza vinilo doble por los 25 años de ‘Unplugged in New York’

Han pasado 25 años del lanzamiento del clásico álbum en vivo de Nirvana MTV ‘Unplugged in New York’. Para celebrarlo, será reeditado en doble vinilo negro de 180 gramos que saldrán a la venta el 1 de noviembre.

Esta será la primera vez que el álbum saldrá al mercado como un LP doble y el lanzamiento incluirá cinco presentaciones de ensayos de Nirvana que anteriormente solo estaban disponibles en un DVD que se reprodujo en 2007.

Además de esta edición extendida, se ofrecerá una limitada y exclusiva en vinilo en color que sólo estará disponible en Nirvana.com hasta agotar existencias.

'MTV Unplugged In New York' to be released as 2LP set, including five rehearsal performances previously only available on DVD, November 1st.

A limited edition 2LP colored vinyl version is available on https://t.co/5jEwTVXsIa.

Listen & pre-order/save: https://t.co/vF7UIZl4Mu pic.twitter.com/BhTSdLCmYB

— Nirvana (@Nirvana) September 27, 2019