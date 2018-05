¡No todo es Netflix! Conoce 5 series imperdibles de Amazon Prime Video

El mundo del streaming está cautivando a usuarios de todo el mundo. Las nuevas plataformas han acaparado a un público ávido de productos originales que consumen contenidos en una nueva forma, distinta a la televisión tradicional. Y aunque ya conoces Netflix, existen otras plataformas como Amazon Prime Video que, a pesar de ser tan popular en nuestro país, guarda en su catálogo historias originales dignas de ser descubiertas por ti y que te invitan a pasar maratón de entretenimiento.

Anímate a conocer Amazon Prime Video y comprueba que dentro de su propuesta se encuentran producciones originales que te atraparán. Considera que esta plataforma tiene una prueba gratuita de 30 días, así podrás tener acceso ilimitado al servicio y después de decidir si pagas el servicio. Por lo pronto, te dejamos una lista de 5 series que podrás disfrutar. Son historias de distintos géneros que se han ganado la aprobación de los críticos.

Mozart in the jungle

Protagonizada por el mexicano Gael García, quien ganó un Globo de Oro por su actuación, esta serie está basada en el libro Mozart in the jungle; Sex, drugs, and classical music, donde cual cuenta la historia del oboísta Blair Tindall y su carrera profesional en Nueva York. La premiada serie cuenta con cuatro memorables temporadas dentro de la plataforma.

Diablo Guardian

Basada en el exitoso libro de Xavier Velasco, esta serie fue adquirida por la plataforma de streaming Amazon Prime Video y se estrenó hace pocas semanas. Quien leyó el libro caerá seducido por la historia de su protagonista, Violetta Schmidt, una chica de quince años de edad y sus travesías para huir de su vida en México. Con la llegada de esta serie a la plataforma, la compañía busca presentar series nacionales con buenas historias y producciones.

Crisis en seis escenas

Con este trabajo, el director Woody Allen puso en claro que también puede dejar huella en el mundo de las series. Crisis en seis escenas no solo fue escrita por él, sino que también la protagonizó junto la cantante Miley Cyrus, y presenta toda la esencia del director, tocando temas que van del sexo a la religión, muerte y hasta la crisis existencial. Aunque solo son seis capítulos, la miniserie ha desatado polémica.

American Gods

Tal vez de las series que más ha llamado la atención en la plataforma de Amazon Prime Video por su alto contenido sexual y violento. American Gods viene de la mente de Neil Gaiman y refleja la relación y enfrentamiento entre antiguos dioses mitológicos y dioses paganos de la tecnología en un mundo actual. Una propuesta diferente, para público que busca lo distinto.

One Mississippi

Dentro del catálogo de la plataforma también existen comedias negras como One Mississippi, la historia casi biográfica de la comediante Tig Notaro, la cual nos dará a conocer que en su vida ha sufrido grandes golpes, sí, pero también ha sabido cómo reponerse de ellos. Hasta en los momentos más terribles de la vida se puede tener humor, es una de las premisas de la serie que cuenta con dos temporadas.

