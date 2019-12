Nobu Los Cabos, el lujo con esencia japonesa llega a México

Un nuevo recinto de lujo ha llegado a Los Cabos, en Baja California Sur. Con una espectacular ceremonia, el Hotel Nobu Los Cabos celebró su apertura abrazado del majestuoso paisaje del Océano Pacífico. Este hotel miembro de The Leading Hotels of the World, exclusivo portafolio de propiedades de todo el mundo, presume un armonioso diseño arquitectónico que equilibra la esencia japonesa de la marca con elementos representativos del destino premium mexicano.

Sus 200 habitaciones y suites mantienen altos estándares de diseño tanto al interior como al exterior de la propiedad. Aquí cada espacio está concebido para transmitir a sus huéspedes relajación, armonía y tranquilidad desde el primer instante.

El arduo trabajo de más de dos años de construcción finalizó hace unos meses, permitiendo al Nobu Los Cabos abrir sus puertas para convertirse en un referente de la hospitalidad y el lujo de la más alta calidad. Además, esta propiedad se convierte en el primer hotel de la cadena en América Latina.

El edén de contrastes, entre el paisaje desértico, las montañas y una abundancia de recursos naturales gracias a su cercanía con las aguas del Pacífico, fueron los elementos que cautivaron a los visionarios inversionistas -que incluyen a Robert De Niro- para la edificación de este hotel en México.

Espacios de confort se materializan en sus cuatro piscinas con cabañas privadas, recintos para reuniones, spa, tiendas, bares y restaurantes. Entre ellos un restaurante Nobu en la playa.

Dentro de sus habitaciones las expresiones del diseño japonés se fusionan con los materiales de la zona para crear espacios abiertos con elementos creados especialmente para sus instalaciones, tales como tinas de madera y sábanas orgánicas.

Deleite culinario

El sello del chef Nobu Matsuhisa se explota al máximo en la propiedad. Son cuatro las opciones gastronómicas que podrás encontrar en Nobu Los Cabos: Pacific Restaurant, Malibu Farm, Nobu Los Cabos y Playabar; cada una de ellas, pensada para satisfacer hasta el más exigente paladar con preparaciones de primer nivel.

La magia de cada platillo de los restaurantes se vive cuando los ingredientes locales, especialmente los mariscos, se integran a las preparaciones de vanguardia del ingenio del chef Nobu Matsuhisa. Todos son ingredientes proporcionados diariamente por los pescadores locales, lo cual asegura su frescura.

