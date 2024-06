“Nosotras”, la novela que inunda el duelo con desplazamientos forzosos

“Mis paseos nocturnos me dejan ver que algunas familias ya empezaron a partir…”, con esa frase inicia “Nosotras”, (editada por H Voces). Suzette Celaya Aguilar hizo su debut en la escena literaria con esta historia que deambula por un mundo oscuro, de amores que yacen en un pueblo a punto de ser inundado para construir una presa.

A partir de ahí, la escritora nacida en Hermosillo, Sonora, construye un relato en el cual la situación de los desplazamientos forzados lleva a Violeta, la protagonista, a resistirse a dejar a su madre y a su hija, quienes están enterradas en el cementerio.

“Tomé como anécdota y contexto un acontecimiento que sucedió en los años 60 en Sonora. Y empecé a reflexionar sobre el tema al ver una imagen de estos pueblos inundados por una presa. Que debajo de ahí, seguramente, había cementerios, lugares de duelos cortados, de personas que ya no podían sanar ciertas heridas o reconfortarse”, comenta la autora en entrevista.

Con esa imagen comenzó a construir personajes y escenarios para posicionar a Violeta en este punto de su vida, cuando es forzada a tomar la decisión de abandonar el lugar en donde siempre ha vivido y en el cual están sus amores. Al mismo tiempo, el regreso de otros personajes, que llegan del pasado para afectar su presente, hacen más complejo este proceso de pérdida.

¿Descubre más! El esplendor de México visto desde la mirada de cinco reconocidas fotógrafas

Foto: Cortesía

Tras un largo camino de un primer borrador, concluido en 2015, Suzette se vio inmersa en distintos proyectos profesionales y personales, como la maternidad que la llevaban y traían, por periodos de tiempo, a retomar este proyecto literario.

“Curiosamente, la maternidad me ayudó a entender ciertas cosas de la protagonista, que en su momento no lograba aterrizar. A veces yo misma no entendía las propias motivaciones de un personaje que uno crea, pero que toma cierta autonomía”, reconoce la también comunicóloga.

Un aspecto que le interesaba mucho de situar el relato en un pequeño pueblo de Sonora era la posibilidad de poder jugar con distintos ambientes, mismos que tuvieran elementos naturales muy presentes, “Quería que fuera una atmósfera oscura, en donde no hubiera electricidad. Situar la novela en ese tiempo y esos espacios me permitió experimentar con distintas cosas que llamaban mi atención.”

Lo que me interesaba retratar en ‘Nosotras’ era la situación de hasta donde puede llegar una afectación, a raíz de una situación que tiene que ver con el gobierno, que para mí culminaba en muerte Suzette Celaya Aguilar, escritora

Como lectora –confiesa– siempre le han atraído las historias desarrolladas en lugares apartados de la vista, en donde se saben muchas cosas y a la vez no se sabe nada. Pueden pasar distintos sucesos y no tienen repercusiones, como son los ambientes rurales. Ahí se pueden suscitar ciertas ambigüedades al momento de construir una historia como “Nosotras”.

DE PRINCIPIO A FIN

Fue una beca del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Sonora en 2013, la cual le permitió hacer el primer borrador de esta novela, misma que en 2020 ganó un concurso del libro organizado por el Instituto Sonorense de Cultura.

Así consiguió que en 2022 se publicara y un año después ella fue ganadora del Premio Primera Novela 2023, convocado por Amazon México.

También te puede interesar: “ICONS homenaje a: David LaChapelle”, la maravillosa experiencia inmersiva en CDMX

Foto: Joel García

A decir de Suzette, eso renovó el interés en su primer libro. “Considero que ayudó a ponerla sobre otros ojos que quizá no hubiera llegado y fue clave para que ‘Nosotras’ continúe en la conversación”. La misma también se editó en España bajo el título de “La tierra sobre tus huesos”.

A casi dos años de haberse publicado por primera vez, la autora sonorense asegura que siempre están rondando nuevas historias por su cabeza –porque además piensa que la escritura es un hábito que se debe ejercitar y mantener–, pese a ello, considera importante darle el tiempo necesario a su debut literario y disfrutar lo que está sucediendo con este libro.

Poco texto y gran información en nuestro X, ¡síguenos!