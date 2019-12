Nuevo trailer de ‘Mulan’ muestra el nacimiento de una guerrera

‘Mulan’, el próximo proyecto en live action de Disney tiene nuevo trailer. La nuevas imágenes compartidas por la compañía nos revelan el nacimiento de una guerrera que luchará por el honor de su familia haciéndose pasar por hombre para infiltrarse en la guerra.

La película, que se estrenará el próximo mes de marzo del 2020, revive al personaje del clásico animado del 2015. Con notables cambios en algunos puntos de la trama original, así como en los personajes, la versión live action está lista para su estreno.

El segundo trailer nos ofrece más escenas de acción de lo que será la versión protagonizada por Liu Yifei, así como un pequeño guiño del nuevo personaje mitológico que acompañará a la chica, el cual parece ser un ave fénix.

Despliegue entre artes marciales, batallas y mucha acción, es lo que promete esta versión según las nuevas escenas, mientras que otras nos llevan a la nostalgia con notables referencias de la versión animada. La versión live action de ‘Mulan’ promete mantener la esencia de la historia original pero con un acento en el empoderamiento del personaje principal.

Lo que nos queda claro es que en esta versión habrá importantes cambios: al menos dos personajes importantes de la primera versión quedarán fuera, así como la parte musical, la cual pasará a segundo plano.

Pese a esto, Disney ha apostado por la renovación al live action de estos clásicos, tal y como lo ha hecho en el último año con películas como ‘Aladdin’, ‘El rey león’, ‘Dumbo’, entre otras. ‘Mulan’ es una producción de otras que se esperan en el futuro en live action, como la película de Cruella de Vil, interpretada por Emma Stone o series para su plataforma Disney +, como el reciente estreno de ‘La dama y el vagabundo’.

Loyal. Brave. True. I will bring honor to us all. Watch the brand new trailer for Disney’s #Mulan. See it in theaters March 27, 2020. pic.twitter.com/L1bLP6hjJu

— Mulan (@DisneysMulan) December 5, 2019