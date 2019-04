Øostil: México y Argentina unidos por el mejor Techno

Como amantes de la música electrónica, y en especial del Techno como género, es un orgullo saber que el dúo formado por un mexicano y un argentino ha llegado a casi lo más alto que un artista de este sonido puede aspirar. Ellos son Øostil y en Forbes Life te los presentamos en exclusiva.

Hugo Ibarra y Antü Coimbra formaron Øostil luego de trabajar durante años en sus proyectos solistas. También acapararon sendos lanzamientos en el sello Sudbeat, de Hernán Cattaneo, y Oddity, de los venezolanos Fur Coat.

Luego de esto lograron firmar con Afterlife, el label alemán del Techno más actual y popular en el mundo entero. Este hecho los puso en el primer escalón de la escena con su track ‘Quantic’.

El origen

Respecto de los comienzos del dúo, Coimbra nos compartió su experiencia. “Con Hugo nos conocimos en 2015, cuando tenía que terminar un remix que se finalizó en su estudio y ahí surgió finalmente Øostil”. Fue esa capacidad de trabajar eficazmente en busca de un sonido bailable y no menos obscuro, la que los llevó de inmediato a las grandes ligas.

Pero esto no fue por casualidad. Coimbra comenzó en 2005 con una residencia en Punta del Este, para luego llegar con su música a México y Estados Unidos. Ello a la vez que construía sus armas en la producción. “Mis primeros lanzamientos incluyen un track para Hope, el sello de Nick Warren”, explica. En él referenciaba un sonido profundo que luego se materializaría en la unión con su partner mexicano.

Ibarra, en conversación telefónica desde su base de operaciones en la Colonia Del Valle –BLQ Studio-, relató: “Comencé en 2002, siempre haciendo electrónica para discoteca, algo diferente a lo de hoy”. Tal vez minimalista y progresivo, pero siempre bailable, logró casi 50 lanzamientos bajo su propio nombre. Entre ellos uno por Sudbeat, la escudería del Dj argentino más triunfador en las pistas del mundo: Hernán Cattáneo.

Tras haberse estrenado el año pasado en Afterlife México junto a Agents of Time, Mind Against y Tale of Us, Øostil comenzó a sumar perspectiva.

Luego, su track “Quantic” fue relicenciado por Global Underground #42 en el compilado curado por Patrice Bäumel, representando el sonido de Berlín.

Y ahora, para lo que en breve será su tour Estados Unidos y Europa, el dúo tiene fechas confirmadas. Entre ellas, el Afterlife ‘takeover’, en el Hi de Ibiza, el 4 de julio próximo. Esta será una noche junto a nada menos que Tale of Us, Recondite (Live), Áme, Ae:Ther, Amelie Lens, Len Faki y Fjaak.

Los siguientes pasos

Previamente, el dúo mexicano-argentino prevé una presentación en la Gran Manzana -3 y 4 de Mayo sin parar en el Sound New York Art & Music- en un evento encabezado por una exhibición de Sven Marquardt, el famoso ‘doorman’ del templo del Techno, Berghain. Ahí compartirán cabina con artistas de la talla de Radioslave, Hosh, Mathame y Magdalena.

“Este es el mejor momento de Øostil”, coinciden Ibarra y Coimbra, por separado. Pero con eso no les alcanza. La producción en BLQ Studio no ha mermado ni un minuto. “Generalmente trabajamos ideas cada uno en su estudio, que cobran vida al juntar ambas -comentó Ibarra-. Aquí desarrollamos los tracks y es donde la magia acontece”.

Asimismo destacaron el honor que les representa ser los primeros artistas sudamericanos firmados por Afterlife y las perspectivas que les acarrea en la actualidad y en el futuro próximo. “Además de mucha música nueva que revelaremos pronto”, confesó Coimbra.

Y en ese ‘qué vendrá’, nos contaron que además de New York e Ibiza, hay Øostil confirmado el 11 del mes que viene en Bar Américas, de Aguascalientes. Ello además de una Boat Party el 7 de julio en Malta, junto a Mind Against y Fideles. En tanto se termina de perfilar el tour, el dúo promete hacerse presente en pistas de Berlín, España, Chipre y Marruecos.

Los fans, agradecidos.

También te puede interesar: