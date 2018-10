Una de las primeras series originales de la plataforma de Netflix, “Orange is the new black”, que atrajo a miles de nuevos suscriptores a la plataforma para conocer la historia detrás de la prisión de Lichfield, llegará a su fin. Después de seis temporadas en el catálogo de Netflix se anunció que la séptima entrega será la última; un anuncio que sumerge en tristeza a quienes han seguido esta historia durante años.

En un emotivo video grabado por parte del elenco de la serie, las actrices que han personificado a las reclusas más conocidas del streaming se despiden de sus seguidores dando las gracias por siete años de transmitir temporadas polémicas y controversiales.

Aún no sabemos si volveremos a ver juntos a todos los personajes que con el paso de las temporadas fueron convirtiéndose en entrañables en la historia, sin embargo, en el video que circula en las redes sociales se promete que la séptima y última temporada que se transmitirá por Netflix no será fácil de olvidar. “Vamos a darles todo y más de lo que imaginaron”, menciona la actriz Uso Aduba, quien interpreta a Suzanne Warren, mejor conocida como “crazy eyes”.

Sin duda, con el paso de estos siete años las actrices han formado una familia y un espléndido trabajo que se refleja en cada una de las interpretaciones de sus personajes, no por nada es una de las series con más temporadas en su haber dentro de Netflix.

¿Qué destino tendrán cada una de estas mujeres? Si terminaste la sexta temporada seguro estás al borde de la desesperación después de los cambios tan drásticos que han implementado los escritores. Ahora, con el anuncio de la última temporada, no sabemos que esperar.

Final Season Announcement Advertencia: este video te puede hacer llorar. Esta será la temporada final de #OITNB Posted by Netflix on Wednesday, October 17, 2018

