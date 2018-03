Oscar 2018: películas y documentales que ya puedes ver en Netflix

El fin de semana pasado se llevó a cabo la 90 edición de la entrega de los Oscar, la ceremonia de premios más destacada en el mundo cinematográfico, en la cual varias películas fueron seleccionadas como las mejores de sus respectivas categorías. Muchas de esas películas se encuentran actualmente en las carteleras de los principales cines del país, otras aún no llegan a México y algunas más ya puedes disfrutarlas desde la comodidad de tu hogar a través de Netflix.

Son varios los títulos que fueron premiados en la anterior entrega que puedes encontrar en el catálogo de Netflix, incluso hay uno que se hizo acreedor a una estatuilla dorada dentro de su categoría. Agenda este fin de semana para disfrutar de todas estas opciones que ya están disponibles en la plataforma; son historias que van desde el mundo de la animación y pasan por el del cortometraje y documental. ¿Estás listo?

Icarus

PUBLICIDAD

Un documental que arrasó con sus contrincantes en la terna de la pasada entrega de los Oscar al llevarse la estatuilla dorada por la propuesta del director Bryan Fogel, que aborda el tema del dopaje de la selección Rusa en distintas competencias olímpicas. Es una historia con trasfondo político que llevó a su protagonista, Grigori Ródchenkov a recibir distintas amenazas de muerte por revelar las historias detrás de los atletas de la delegación rusa para mejorar su nivel deportivo a base de sustancias prohibidas.

Strong Island

Es otra gran propuesta que competía por el Oscar en la categoría de Mejor Documental, y aunque no se coronó como ganadora, su sola nominación habla del gran trabajo que llevó a cabo su director, Yance Ford, quien narra una historia personal que lo afectó tanto a él como a su familia tras el asesinato de su hermano, donde el culpable quedó libre. Es una historia del racismo hacia la comunidad afroamericana que hizo que las autoridades acusaran al director por el asesinato de su hermano, sucedido en 1992 en Long Island.

Heroin (E)

Un crudo cortometraje documental que narra la historia de una jueza, una jefa de estación de bomberos y una misionera urbana, quienes se ven inmersas en el mundo que azota a la ciudad de Virginia Occidental, en Estados Unidos. Tres rostros femeninos que día a día luchan contra esta epidemia social y sus consecuencias dentro de la población que se ve vulnerable por un mounstro que parece no poder ser vencido. Aunque fue derrotada por “Heaven Is A Traffic Jam On The 405”, el documental de Heroin (E) es una gran historia real de un extracto social de los Estados Unidos disponible en Netflix.

Loving Vincent

Una joya de arte es esta entrega animada que competía directamente con quien se llevara la estatuilla en la categoría de mejor largometraje de animación, “Coco”. En esta entrega, un gran trabajo se tejió con su producción de 80 minuto; cada uno de los fotogramas que conforman la animación fue pintado al óleo, justo como la técnica del personaje que exalta la entrega, el pintor Vincent Van Gogh. Es una animación que muchos desearon fuera la ganadora por su compleja estructura, pero que podrás disfrutarla ya en Netflix.

On Body and Soul

Desde Hungría llega esta revolucionaria historia que compitió en la categoría de la Mejor Película Extranjera en la pasada entrega de los Oscar. Inusual historia de amor entre María, la protagonista que trabaja en un matadero y su jefe, una historia que va mas allá de la mente y la materia. Pocas veces tenemos la oportunidad de que este tipo de cine de otros países llegue a la sala de los cines, pero por fortuna, esta película se encuentra dentro del catalogo de Netflix, disponible para que podamos admirar otro tipo de miradas con directores que proponen una visión particular de temas como lo es el amor.

Te puede interesar: Top 5: películas inspiradas en los Juegos Olímpicos de Invierno

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí