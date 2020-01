Oscar 2020: ¿Cuándo se anuncia la lista de nominados?

La temporada de premios ha iniciado. El evento cúspide de la industria cinematográfica es el Oscar, cuya ceremonia se realizará el próximo 9 de febrero en Los Ángeles. Pero antes de la gala, aún falta el anuncio oficial de los nominados en cada una de las categorías que integran la edición 92 de los premios.

Nadie se quiere perder este evento. El Oscar ha sido reconocido como el máximo evento donde la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas reconoce a las mejores producciones del año.

Hasta ahora solo conocemos algunos de los pre-nominados en las categorías de Mejor Película Internacional, Mejor Documental y cortometraje documental, Mejor Maquillaje, Mejor música y canción original, Mejor cortometraje y cortometraje animado, así como Mejores efectos visuales, los cuales también se definirán con el anuncio oficial.

Who's excited for #OscarNoms? Join @JohnTheCho and @IssaRae here on Monday at 5:18am PT: https://t.co/oMfUPjPGGr pic.twitter.com/VrsAL6VrW0

— The Academy (@TheAcademy) January 9, 2020