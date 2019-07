‘Paquita Salas’ va por el título a la serie en español más vista de Netflix

Si creías que la única serie original exitosa de Netflix en español es ‘La casa de papel’, estás equivocado. Este fin de semana se estrenó la tercera temporada de ‘Paquita Salas’, serie que ha inundado las redes sociales con las referencias de sus cortos capítulos en la plataforma.

La serie creación de los ‘Javis’ -Javier Calvo y Javier Ambrossi- ha atraído a todo tipo de público. Ello porque con ‘Paquita Salas’ sucedió algo parecido al fenómeno de ‘La casa de papel’, cuando su primera temporada fue proyectada en otra plataforma y, tras lograr excelentes críticas, fue retomada por Netflix para grabar otras dos temporadas.

La mini serie, considerada de culto por muchos, ha sumado a lo largo de sus temporadas más y más seguidores. Ahora, al transmitirse en más de 190 países puede sumar un mayor número de reproducciones.

Con su tercera temporada, la serie original española quiere lograr la misma hazaña que consiguiera ‘La casa de papel’: el título de la serie en habla no inglesa más vista de Netflix a nivel mundial.

Según los datos de TV Time, una aplicación que mide el alcance de las series a nivel global para establecer cuáles son las más exitosas, en su fin de semana de estreno ‘Paquita Salas’ fue la serie más buscada del mundo.

Como dato adicional, esta aplicación fue la primera en dar a conocer el impacto global de ‘La casa de papel’ mucho antes de que Netflix corroborara la información.

En su tercera entrega, Paquita Salas, personaje interpretado por Brays Efe, busca reinventarse en el mundo de los representantes artísticos de la mano de su agencia PS Mangement. Junto a ella, varios personajes te robarán el corazón, además de una serie de actores, influencers y diseñadores españoles que aparecen con dignos cameos.

Who sat on the couch this weekend and binged @PaquitaSalas? Because it's #1 on our Shows on the Rise! 📈 pic.twitter.com/EKmOGFONwr

— TV Time (@tvshowtime) July 1, 2019