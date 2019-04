Prada abre dos nuevas boutiques en Monte Carlo

Prada celebra la apertura de dos nuevas boutiques en la meca del lujo y el glamour: Monte Carlo. Una dedicada a sus colecciones de mujer en el legendario ‘Hôtel de Paris’ y otra enfocada a la moda masculina en el complejo ‘One’.

El ‘Hôtel de Paris’ es epítome de elegancia y tradición. Después de varios años de trabajos de renovación, la propiedad localizada en la Plaza del Casino y con acceso a las Termas Marinas, reabrió sus puertas hace algunos meses. En el marco de esa transformación se construyó la nueva boutique de Prada.

El primer piso de la tienda presenta una elegante secuencia de grandes áreas caracterizadas por un modernismo clásico: paredes de color verde pastel decoradas en bajorrelieve con icónicos estampados de la firma.

El mármol a cuadros negros y blancos, evoca a la tienda histórica de Prada en Galleria Vittorio Emanuele II en Milán. La ventana de la entrada principal invita a explorar los sofisticados espacios entre prendas, accesorios y calzado para mujer, al igual que una selección exclusiva de vestidos de noche.

El mismo look and feel destaca en la boutique ubicada en ‘One’, y en la cual el mármol aver constituye un elemento esencial de visualización, así como el techo de vigas luminosas que aportan vanguardia. No obstante, su rasgo distintivo es una gran fachada de cristal que revela el doble volumen de la tienda.

Muebles de suaves texturas y formas inusuales diseñados a la medida y exclusivamente para Prada, enriquecen la proyección visual de las nueva boutiques y crean una experiencia de gran lujo. Un distintivo más en uno los distritos más vibrantes y hermosos bañados por el Mediterráneo.

