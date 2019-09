Predicciones Emmy 2019: quién ganará y quién debería ganar

Por Madeline Berg

En los premios, como en la vida, el mérito no siempre garantiza un trofeo, en este caso, una estatuilla alada y dorada que sostiene un átomo. Entonces, a medida que nos acercamos a los Premios Emmy de este año, no necesariamente podemos esperar que ganen las mejores series, escritores y actores.

Echa un vistazo a los años pasados: a pesar de haber sido nominado seis veces al trofeo al mejor actor de comedia, Steve Carell nunca ganó por su interpretación de Michael Scott en The Office. Jerry Seinfeld construyó su carrera de comedia interpretando una versión de sí mismo en la comedia sobre nada, pero tampoco ganó un premio de actuación. Courteney Cox, una favorita de los fanáticos en Friends, nunca fue nominada.

Antes de la ceremonia de premiación del domingo, comparamos los favoritos para ganar los principales premios (según la comunidad de apuestas en Internet, según informa GoldDerby.com) con aquellos que realmente merecen caminar a casa con un premio. Para las categorías más pequeñas, avanza hacia abajo para encontrar las mejores apuestas para los ganadores. Todas las probabilidades son hasta el jueves por la noche, y quién sabe, cualquier cosa podría cambiar. Si quieres decidir por ti mismo, mira la lista completa de los nominados al Emmy de este año aquí.

Mejor serie de comedia

Quién ganará: Veep (Probabilidades de apuesta: 11/2)

Quién debería ganar: Fleabag

A los votantes del Emmy les encanta Veep. A los ganadores del Emmy también les encanta celebrar la temporada final de un espectáculo. Pon los dos juntos y tendrás un ganador casi garantizado. La serie HBO ha ganado este premio durante los últimos tres años, ha sido nominada y su formato tradicional de comedia de situación y su tema político tienen un amplio atractivo.

Pero aunque Veep pudo haber entregado una temporada fantástica, tiene una competencia más dura que en años anteriores en Fleabag . El original de Amazon logró encajar la serie de televisión perfecta en seis episodios de 25 minutos. Phoebe Waller-Bridge rompió magistralmente la cuarta pared y creó un espectáculo que se las arregla para reír a carcajadas (corte de pelo de Claire), digno de vergüenza (esa cena familiar) y conmovedor (el último episodio).

Mejor serie dramática

Quién ganará: Game of Thrones (Probabilidades de apuesta: 4/1)

Quién debería ganar: Pose

Al igual que Veep, Game of Thrones tiene el beneficio de ser un favorito de los Emmy y en su última temporada. También es la serie más nominada de este año , con un récord de 32 postulaciones. Entonces, aunque los fanáticos criticaron la temporada, Game of Thrones todavía parece probable que gane el premio. Solo piense en ello como un honor otorgado al programa en general, no a estos seis episodios.

Pero Pose de Ryan Murphy es el espectáculo que debe ser recompensado. Ofrece una mirada a un mundo que rara vez se ve en la televisión al contar la historia de mujeres trans de color en la escena de baile de Nueva York en la década de 1980. La serie, que carece de efectos especiales o conjuntos y disfraces elaborados (y caros), tiene una energía palpitante y un drama jabonoso a la vez que sigue estando llena de emociones y corazón.

Mejor serie limitada

Quién ganará: When They See Us (Cuotas de apuesta: 82/25)

Quién debería ganar: When They See Us

La reflexiva serie de Netflix de Ava DuVernay sobre Central Park Five parece un zapato para esta categoría. La serie es pertinente, aborda la justicia penal, el racismo y Donald Trump, y logra adoptar un punto de vista sólido sin ser predicador. Reclama una narrativa poderosa y desgarradora y, a través de la escritura, la dirección y la actuación hábil, lleva a la humanidad a una historia que a menudo le falta. Chernobyl también representa expertamente un momento en el tiempo, pero carece de la urgencia de When They See Us.

Mejor actriz, comedia

Quién ganará: Julia Louis-Dreyfus, Veep (Probabilidades de apuesta: 17/5)

Quién debería ganar: Julia Louis-Dreyfus, Veep

Al igual que la serie en la que protagoniza, Louis-Dreyfus es una favorita de los Emmy, y lo ha sido desde sus días en Seinfeld . Ella ha ganado el título de Mejor Actriz durante las últimas seis temporadas de Veep. El año pasado, el programa se tomó un año libre mientras luchaba contra el cáncer de seno, lo que permitió a Rachel Brosnahan de The Marvelous Mrs.Maisel reclamar un merecido premio. Pero ahora Louis-Dreyfus está de regreso, y está lista para reclamar su corona por última vez como presidenta Selina Meyer, un personaje que interpreta con su ingenio afinado y su sincronización precisa. Fleabag de Phoebe Waller-Bridge y Russian Doll de Natasha Lyonne ofreció actuaciones fantásticas que ganarían en casi cualquier otro año, pero se siente bien premiar a Louis-Dreyfus, una de las mejores actrices cómicas vivas, un siete de siete perfecto.

Mejor actor, comedia

Quién ganará: Bill Hader, Barry (Cuotas de apuesta: 17/5)

Quién debería ganar: Bill Hader, Barry

Hader ganó el año pasado, sorprendentemente venciendo al Donald Glover de Atlanta , quien parecía una apuesta segura para el trofeo. Pero este año, Hader, que interpreta a un sicario y un aspirante a actor, es tanto el probable ganador como el que merece el premio. La comedia oscura se volvió más oscura este año, destacando las habilidades de actuación de Hader, el momento cómico y los gestos perfeccionados. Su principal competencia proviene de Eugene Levy, quien tuvo un giro encantador en el éxito de culto Schitt’s Creek , y Ted Danson, quien logra hacer que su papel más grande que la vida sea humano e hilarante en The Good Place.

Mejor actriz, drama

Quién ganará: Sandra Oh, Killing Eve (Apuestas: 5/1)

Quién debería ganar: Jodie Comer, Killing Eve

Killing Eve nos dio dos de las mejores actuaciones femeninas de este año, y aunque Oh puede interpretar al personaje principal y ser la favorita crítica —se llevó el Golden Globe y los Premios SAG por el papel—, la actuación de Comer como Villanelle se destaca. Ella brilla como la asesina psicótica y encantadora, cambiando convincentemente entre los roles de asesina a sangre fría y coqueta bonita y femenina, proporcionando un contrapunto al oficial de inteligencia igualmente obsesivo y tipo A de Oh. Los dos confían en las hábiles actuaciones del otro para contar esta versión retorcida y feminista de un procedimiento de espía, pero en la segunda temporada del programa, es Comer quien robó más escenas.

Mejor actor dramático

Quién ganará: Billy Porter, Pose (Apuestas: 37/10)

Quién debería ganar: Billy Porter, Pose

Los mejores actores de este año interpretan personajes completamente diferentes: Porter es poderoso y vulnerable como Pray Tell, maestro de ceremonias y mentor del mundo del baile de Nueva York. Bob Odenkirk, quien está por cuarta vez como Jimmy McGill en Better Call Saul , encarna tanto al buen tipo de al lado como a un estafador implacable. Es una sacudida, ya que ambas representaciones provocan fuertes respuestas emocionales: angustia e inspiración de Porter, simpatía y conmoción de Odenkirk. Pero el recién llegado Porter, que sería el primer hombre abiertamente gay en ganar en la categoría, sale adelante.

Mejor actriz en una serie limitada o película

Quién ganará: Michelle Williams, Fosse/Verdon (Apuestas: 18/5)

Mejor actor en una serie limitada o película

Quién ganará: Jharrel Jerome, When They See Us (Cuotas de apuesta: 18/5)

Mejor película de televisión

Quién ganará: Deadwood: The Movie (Probabilidades de apuesta: 16/5)

Mejor programa de variedades/conversación

Quién ganará: Last Week Tonight with John Oliver (Probabilidades de apuesta: 10/3)

Mejor programa de competencia

Quién ganará: RuPaul’s Drag Race (Cuotas de apuesta: 10/3)

Mejor serie de variedades

Quién ganará: Saturday Night Live (cuotas de apuesta: 10/3)

Mejor actriz secundaria, comedia

Quién ganará: Alex Borstein, The Marvelous Mrs.Maisel (Apuestas: 9/2)

Mejor actor secundario, comedia

Quién ganará: Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs.Maisel (Apuestas: 18/5)

Mejor actriz secundaria, drama

Quién ganará: Julia Garner, Ozark (Apuestas: 19/5)

Mejor actor secundario, drama

Quién ganará: Peter Dinklage, Game of Thrones (Probabilidades de apuesta: 9/2)

Mejor actriz de reparto, serie limitada o película

Quién ganará: Patricia Clarkson, Sharp Objects (Cuotas de apuesta: 17/5)

Mejor actor secundario, serie limitada o película

Quién ganará: Ben Whishaw, A Very English Scandal (Probabilidades de apuesta: 18/5)

Mejor dirección, comedia

Quién ganará: Barry , “ronny/lily”, Alec Berg (Apuestas: 37/10)

Mejor dirección, drama

Quién ganará: Game of Thrones, “The Long Night”, Miguel Sapochnik (Apuestas: 5/1)

Mejor director, serie limitada o película para televisión

Quién ganará: When They See Us, Ava DuVernay (Cuotas de apuesta: 17/5)

Mejor dirección, variedad

Qué ganará: Saturday Night Live, “Anfitrión: Adam Sandler”, Don Roy King (Probabilidades de apuesta: 69/20)

Mejor guión, comedia

Quién ganará: Fleabag, “Episodio 1”, Phoebe Waller-Bridge (Probabilidades de apuesta: 5/1)

Mejor guión, drama

Quién ganará: Killing Eve, “Nice And Neat”, Emerald Fennell (Probabilidades de apuesta: 39/10)

Mejor guión, serie limitada o película para televisión

Quién ganará: Chernobyl, Craig Mazin (Probabilidades de apuesta: 17/5)

Mejor guión, variedad