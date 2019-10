Vive un juego de realidad virtual en tu próximo viaje en crucero

La industria de cruceros no deja de sorprender. Si algunas vez soñaste sumergirte en el universo fantástico de un videojuego de realidad virtual, ahora podrás hacerlo realidad a bordo de los barcos Sky Princess y Enchanted Princess.

Princess Cruises anunció el debut de 5-SKIES, un espectáculo con producción de tecnología mejorada que presenta un mundo virtual de juegos, efectos digitales y acrobacias, sets y música contemporánea para una de las experiencias visuales más avanzadas de la línea de cruceros.

Con el nuevo videojuego temático producido por 5-SKIES a bordo Sky Princess y Enchanted Princess, los invitados entrarán en un ambiente de realidad virtual donde el personaje principal “Gamer 1” intentará completar una serie de cinco niveles que aumentarán el grado de dificultan mientras avanza.

El gamer conocerá diferentes personalidades en el intento por alcanzar el nivel más alto. La contienda se desarrollará en un entorno digital construido por un equipo de creadores y colaboradores que, a decir de la compañía, han superado una vez más los límites del diseño del entretenimiento teatral en el mar.

El equipo de realizadores es encabezado por el director y coreógrafo Danny Teeson, quien recibió el Premio VH1 al Mejor Video por Sex Bomb al lado de los ganadores del Premio Brit, Robbie Williams y Tom Jones. Él también creó y dirigió el galardonado programa de Princess Cruises – Fantastic Journey, que ganó un premio de la Asociación de Entretenimiento Temático por Logros Sobresalientes.

El arreglo musical fue confiado a Nelson Kole, quien comenzó su carrera en el Strip de Las Vegas al lado de artistas como Frank Sinatra y Dionne Warwick. El vestuario está a cargo de Jackson Lowell, famoso por diseñar prendas espectaculares para Katy Perry, Pink, Paula Abdul, Barbra Streisand y Usher, por mencionar algunas celebridades.

John Iacovelli, ganador del Premio Emmy por su diseño de producción de la presentación de Peter Pan de A&E, participa como diseñador escénico. Sus créditos y trayectoria incluyen The Old Settler, The Gin Game, Ed, Babylon y Resurrection Blvd.

El revolucionario espectáculo 5-SKIES se estrenará en a bordo de Sky Princess en noviembre de 2019, con la promesa de crear una vivencia de realidad virtual nunca antes vista en la industria de los cruceros.

