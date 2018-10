Qué hacer el fin de semana en la Ciudad de México

Este viernes marca el inicio de un fin de semana muy activo, lleno de eventos que descubren facetas artísticas, lúdicas y memorables de la Ciudad de México, una urbe que no se queda tranquila y que te obliga a salir de casa para conquistarla.

Warner House

¿Eres fan de series como Two and a half man, The Big Bang Theory o Flash? Tienes que visitar The Warner House, un espacio lúdico e interactivo alojado en un edifico de la colonia Roma Norte donde podrás realizar actividades inspiradas en tus series favoritas: desde resolver acertijos hasta cantar la canción principal de la serie protagonizada por Charlie Harper en un escenario que recuerda la entrada del célebre programa. Este es su último fin de semana en la ciudad, no te lo pierdas.

Dónde: Colima 126, colonia Roma Norte.

Cuándo: hasta el domingo 14 de octubre.

Olivetti Makes

La exposición abordará la participación especial de Olivetti en eventos conmemorativos de México, como las Olimpiadas del 68, en las que proporcionó la tecnología más avanzada para el centro de prensa que atendió a más de 5 mil asistentes procedentes de todos los países. En forma adicional, mostrará más de 200 piezas entre fotografías, gráficos y diferentes modelos de máquinas de escribir que narran la historia de la compañía y muestran su impacto en la sociedad mexicana con su llegada al país. Es la primera de tres exposiciones que abordan el diseño italiano (“Olivetti Makes”, “¿Dónde está el diseño italiano?” y “Vegetal house”) y que se aojarán en diferentes recintos de la Ciudad de México a partir de octubre.

Dónde: Museo de Arquitectura, Palacio de Bellas Artes.

Cuándo: enero de 2019.

Mercedes-Benz Fashion Week Mexico City

Conocida como la Semana de la Moda, es el evento más representativo del país en el rubro y reúne a los más destacados exponentes de una industria que puja fuerte a nivel mundial, demostrando que en México el talento emerge con calidad y lleno de propuestas innovadoras. Este viernes las actividades se llevarán a cabo en dos foros: el Bosque de Chapultepec y el Ex Convento San Hipólito, escenarios que verán desfilar la propuesta de Armando Takeda, Pineda Covalín, Azulay, Galo Bertín, Hua y Alfredo Martínez. Los días sábado y domingo la cita será en Río 54, donde se realizará el Trade Show de Colectivo Diseño Mexicano. No te lo puedes perder.

Dónde: Múltiples locaciones en la ciudad de México.

Cuándo: hasta el domingo 14 de octubre.

Ultra México

Este fin de semana se realizará la máxima fiesta electrónica en el Foro Pegaso de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Los mejores DJ´s del mundo se reunirán para construir una fiesta de luces y beats que no te puedes perder. Para que te animes considera que el line up incluye a Armin van Buuren, Marshmello, Afrojack, Jame Jones y muchos más.

Dónde: Foro Pegaso.

Cuándo: sábado 13 y domingo 14 de octubre.

Festival Internacional Cervantino

Por su consolidación en el ámbito internacional de las artes escénicas ocupa un lugar especial entre los cuatro festivales más importantes en su tipo a nivel mundial y merece que te des una escapada de la Ciudad de México para disfrutarlo. En el Cervantino convergen la música, la ópera, el teatro y la danza, las artes plásticas, la literatura y los medios audiovisuales. No importa qué día de la semana visites Guanajuato para sumergirte en alguna de las expresiones artísticas que llenan sus calles, siempre encontrarás algo que toque tu sensibilidad y te reencuentre con el arte.

Dónde: Guanajuato, Guanajuato, múltiples sedes.

Cuándo: hasta el 18 de octubre.

