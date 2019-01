qué hacer el fin de semana en la Ciudad de México

Las opciones incluyen un singular circuito de competencias automovilísticas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la exposición Graciela Iturbide. Cuando habla la luz, en el Palacio de Iturbide, y un concierto de flauta electrónica en La Casa del Lago. Elige tu actividad de fin de semana y disfruta la Ciudad de México.

Race of Champions

Es la única carrera donde los principales pilotos mexicanos competirán en autos idénticos contra otras estrellas internacionales de la F1, NASCAR, IndyCar, Le Mans Y Rally X. El ganador se definirá con base en sus habilidades a través de carreras mano a mano. Serán las fracciones de segundo las que todo. Además los aficionados podrán ver desde sus asientos todas las curvas y la acción en una pista de 1 kilómetro diseñada especialmente para el evento.

Dónde: Autódromo Hermanos Rodríguez.

Cuándo: 19 y 20 de febrero a partir de las 11:30 am.

Flautas + electrónica

Mónica López Lau, flauta de pico y flauta Paetzold, interpretará obras de Cipriani, Paredes y Romitelli, entre otros. Este es el programa:

– Beyond the ocean (2012), Javier Jacinto

– Eihei- ji (2013), Hilda Paredes

– Kalina (2013), Alejandro Romero

– 32bit recorder songs (2013), Matthias Kranebitter

– Seascape (1994), Fausto Romitelli

– Recordare (1994), Alessandro Cipriani

Dónde: Espacio sonoro, Casa del Lago. Bosque de Chapultepec, Primera Sección S/N, San Miguel Chapultepec.

Cuándo: Sábado 19 de enero, 1 pm.

Rutas fotográficas: Manipular la luz y las sombras

Debes llevar tu iPhone o iPad y te enseñarán a capturar imágenes impresionantes usando distintas fuentes de luz. También descubrirás técnicas de edición para mejorar tus fotos. Además aprenderás a capturar buenas fotos con poca luz. También sabrás incorporar sombras para contrastar y crear un toque artístico. Usa zapatos cómodos y trae sólo lo necesario, incluyendo tu dispositivo completamente cargado.

Dónde: Apple Vía Santa Fe, Avenida Vasco de Quiroga 3800.

Cuándo: Domingo 20 de enero, 2 pm.

Festival Gaiteros y juglares

Por primera vez en México un festival reúne a las bandas de Gaitas de estilos diversos, como folk, celta, medieval e irlandés. Entre las bandas participantes se encuentran Triskells, Kronos Cantus, Mester de jugaría y Banda de gaitas de la CDMX.

Dónde: OFCA, Centro Cultural Coyoacán, Avenida Francisco Sosa 165.

Cuándo: domingo 20 de enero a partir de las 12 pm.

Graciela Iturbide. Cuando habla la luz

Es la exposición fotográfica más completa de el trabajo de la artista mexicana Graciela Iturbide. En ella se abarca prácticamente toda la producción de Iturbide, desde sus inicios en 1972 hasta el 2017.

El curador de la exposición es Juan Rafael Coronel. Él dividió la muestra en 20 módulos o núcleos temáticos, los cuales no están ordenados cronológicamente o por ubicación geográfica de las fotografías, si no que cada uno de los módulos representa un concepto como la muerte, la divinidad o la familia.

“No es la propuesta curatorial más común, pero me interesaba mucho explorar los conceptos que se repetían una y otra vez en la obra de Graciela”, comentó Juan Coronel. Por su parte, Graciela Iturbide se mostró muy satisfecha con dicha propuesta curatorial. “En esta exposición me siento muy representada. Al principio yo no entendía porqué Juan ponía en la misma categoría una y otra fotografía, pero al final quedé muy contenta con el resultado. Definitivamente Juan descubrió mi esencia”, dijo la artista.

Dónde: Palacio de Cultura Citibanamex, Palacio de Iturbide, Madero 17, Centro Histórico, Ciudad de México.

Cuándo: Hasta el 12 de abril.

