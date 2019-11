qué hacer el fin de semana en la Ciudad de México

Desde eventos para los más pequeños de la familia hasta una cena a 45 metros de altura en Campo Marte. No te quedes en casa este fin de semana y sal a disfrutar la Ciudad de México.

Expo Playmobil: Diversión con Amexplay

Esta exposición cuenta con ocho áreas temáticas que incluyen zoológico, época medieval, circo y más. Todas concebidas para que los más pequeños pasen un buen rato junto a sus personajes favoritos. Incluso podrán tomarse fotos junto a ellos.

Cuándo: Hasta el 8 de diciembre.

Dónde: Centro Cultural Carranza.

Tráfico Bazar

Este fin de semana regresa Tráfico Bazar a la Roma. Al visitarlo podrás encontrar artículos como estampas para tu computadora, ropa, collares y mucho más. Todo es hecho por diseñadores mexicanos.

Cuándo: 30 de noviembre y 1 de diciembre.

Dónde: Colima 194.

Noche de amigos en KidZania

Este noche fue creada para que los adultos jueguen a ser niños. Aquí podrán elegir entre ser bombero, chef, piloto… entre muchas opciones más. La cita es en KidZania Cuicuilco; acude con tus amigos y disfruta de todas sus atracciones.

Cuándo: 30 de noviembre.

Dónde: KidZania Cuicuilco.

Dinner in the sky CDMX

Este fin de semana disfruta de una cena a 45 metros de altura. Esta experiencia viene en diferentes formatos, que incluyen desayuno, comida, cena o simplemente una velada disfrutando la increíble vista mientras tomas un coctel.

Cuándo: Hasta el 28 de diciembre.

Dónde: Campo Marte.

Feria de la esfera y la piñata

Esta feria estará llena de artesanos de Xochimilco y algunos invitados especiales especialistas en crear magníficas esferas. Procedentes de Chignahuapan y del Estado de México, presentarán muchas opciones de esferas para que consigas las que son perfectas que tienen para ti.

Cuándo: 30 de noviembre al 8 de diciembre

Dónde: Centro Deportivo Xochimilco

Noche Gótica

Podrás disfrutar de Synth Pop, New Wave, Future Pop, Industrial, Post Punk y más corrientes musicales. Habrá Dj’s e invitados especiales para que pases un buen rato a lo largo de la noche.

Cuándo: 30 de noviembre.

Dónde: UTA Insurgentes.

Noche de estrellas en CU

Elige entre los talleres, las pláticas y la música y danza disponibles para ti. Las actividades son abiertas a cualquier edad con el objetivo de que tanto niños como adultos disfruten observar las estrellas. Más de 200 telescopios estarán disponibles para los asistentes.

Cuándo: 30 de noviembre.

Dónde: Islas de CU.

Feria de Arte Individual

Por primera vez llega a la ciudad esta feria de arte contemporáneo. Su apuesta es ofrecer un diálogo directo entre artistas, coleccionistas y público en general.

Cuándo: Del 29 de noviembre al 1 de diciembre.

Dónde: Recinto Escandón.

There are other fish in the sea

Este fin de semana disfruta de una exposición que te hará sentir como si estuvieras en el fondo del mar. En ella podrás observar un primer piso lleno de luz azul que representa el fondo del mar. Conforme vayas subiendo de nivel saldrán al paso nuevos escenarios.

Cuándo: Hasta el 18 de enero de 2020.

Dónde: Galería OMR.

Skalar

Este fin de semana es el último que podrás apreciar esta experiencia llena de luz, sonido y movimientos que te sorprenderán. SKALAR llega desde Berlín y la Ciudad de México es su primera parada en el extranjero. Disfruta un evento lleno de luces de colores y espejos; será una experiencia única.

Cuándo: Hasta el 2 de diciembre.

Dónde: Frontón México.

No te pierdas estas increíbles experiencias este fin de semana en la Ciudad de México; tú decides qué hacer.

