Qué hacer el fin de semana en la Ciudad de México

Este fin de semana podrás decidir entre visitar un bazar de plantas, festejar los 30 años de Café Tacvba y más. No te quedes en casa y disfruta de estos eventos.

Texto escrito por Renata Rubio

Plant Fest 2019

En este bazar podrás encontrar más de 250 opciones de plantas para dar vida a lugares como tu oficina, casa, etcétera. Habrá alternativas que incluyen plantas para exterior e interior. Además, para que te sientas aún más cómodo, habrán cocteles, snacks y muchas cosas más.

Cuándo: 7 y 8 de diciembre

Dónde: Falling Piano Brewing Co.

Miracle Pop-Up Bar llega a Licorería Limantour

El mejor bar de México, Licorería Limantour, comienza con las celebraciones navideñas con el regreso de su pop up ‘Miracle’. Sus locaciones de Polanco y Roma se visten de la magia navideña, siendo el único bar de Latinoamérica en contar con esta experiencia, donde sus cocteles representan los sabores, colores y figuras de la navidad.

Cuándo: Hasta el 24 de diciembre

Dónde: Licorería Limantour

Autocinema Coyote

Este fin de semana disfruta de un clásico navideño en este autocinema. “Mi Pobre Angelito”, la película ideal para volver a ver al menos una vez durante esta época decembrina, formará parte de la programación. No te pierdas la oportunidad de vivir esta experiencia a lo grande y reírte con las ocurrencias de la película.

Cuándo: 7 de diciembre

Dónde: Autocinema Coyote

Omakase en Morimoto

Ponte en las manos del chef Óscar González, quien te guiará para crear un menú de comida japonesa de cuatro tiempos. Si eres amante de este tipo de comida, no te pierdas de este delicioso menú en el restaurante Morimoto.

Cuándo: Hasta el 31 de diciembre

Dónde: Restaurante Morimoto

InVisible. Diseño en Vidrio

Esta exposición muestra los objetos de vidrio de las últimas décadas, desde empaques cotidianos hasta piezas únicas, mostrando más de 500 piezas desde el proceso hasta la pieza física terminada.

Cuándo: Hasta el 12 de enero de 2020

Dónde: Museo Franz Mayer

Rubén Ortiz Torres. Customatismo

En esta exposición verás la pieza Allien Toy, una especie de nave espacial construida con partes de una pickup patrulla hecha por el artista Rubén Ortiz Torres. La pieza propone una práctica visual crítica, cosmopolita, técnicamente inventiva e intelectualmente cómica.

Cuándo: Hasta el 15 de marzo de 2020

Dónde: Museo Universitario de Arte Contemporáneo

Christmas in the Park en Six Flags México

Six Flags ilumina su parque con luces navideñas. Durante todo el mes de diciembre podrás disfrutar de esta explosión de colores con la alegría de la navidad. Además, podrás conocer al muñeco de nieve Frosty, con el que podrás tomarte fotos.

Cuándo: Hasta el 19 de enero de 2020

Dónde: Six Flags México

30 Café Tacvba

Café Tacvba celebrará sus 30 años de trayectoria en el Foro Sol junto a todos sus fans, creando un emotivo e increíble concierto para que todos puedan divertirse junto a ellos.

Cuándo: 7 de diciembre

Dónde: Foro Sol

Dinner In The Sky

Este fin de semana disfruta de una cena a 45 metros de altura. Esta experiencia viene en diferentes formatos, que incluyen desayuno, comida, cena o simplemente una velada disfrutando la increíble vista mientras tomas un coctel.

Cuándo: Hasta el 28 de diciembre

Dónde: Campo Marte

Acá en la Tierra

Esta obra de teatro cuenta la vida de Lalo, un niño extraterrestre -o eso piensa- que ha venido al planeta a completar una misión. Mientras espera instrucciones tiene que adaptarse a la vida terrestre, lo cual le resulta un poco complicado ya que tienen clasificaciones para todo.

Cuándo: Hasta el 15 de diciembre

Dónde: Teatro Milán

No te pierdas de estos increíbles eventos que tendrán lugar este fin de semana en la ciudad. Empiezan las celebraciones navideñas y puedes empezar a sentir la alegría de la temporada.

