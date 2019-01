Qué hacer en Atlanta el fin de semana del Super Bowl LIII

La próxima semana, Atlanta se llenará de futbol americano. El motivo: la celebración del Super Bowl LIII, en el cual New England Patriots y Los Angeles Rams se enfrentarán por el Vince Lombardi. Si estás planeando visitar dicha ciudad, estos son los puntos de interés que debes visitar.

Atlanta, capital de Georgia, cuenta con el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, el cual es el más transitado del mundo. Los vuelos procedentes de México arriban desde Cancún, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, San José del Cabo, Querétaro, Silao y Puerto Vallarta.

A continuación te presentamos un itinerario al estilo Forbes Life para que disfrutes de este evento y de la ciudad el próximo fin de semana.

Tomando en cuenta que el tiempo estimado de vuelo desde la Ciudad de México hacia la sede del Super Bowl es de 3 horas y 20 minutos, te recomendamos tomar uno de los vuelos matutinos para llegar a tu destino cerca del medio día.

Entre las opciones de hospedaje considera el Omnia Atlanta Hotel, el Spring Hill Suites o el Embassy Suites Atlanta. Los tres gozan de una ubicación privilegiada que te facilitará conocer los puntos neurálgicos de la ciudad y hasta acudir al estadio caminando.

Atlanta fue sede de los Juegos Olímpicos de 1996 y uno de los legados de este magno evento es el Centennial Olympic Park. Lugar ideóneo para tener una primera impresión de la ciudad.

Tras el paseo en este maravilloso parque, puedes visitar uno de los lugares más concurridos de la ciudad: el Museo Mundo de Coca Cola. Allí podrás ver una planta embotelladora en acción y probar las 60 versiones de este refresco. También podrás recibir uno de cortesía a la salida.

You’ve never seen bubbles like this before. Get Bubble-ized at #WorldofCocaCola. Learn more at https://t.co/AK3wIlxtAt. pic.twitter.com/fMcJ6DZmrn

— World of Coca-Cola (@WorldofCocaCola) 9 de enero de 2019