¿Qué hay en la mente de Bill Gates? Netflix tiene la respuesta

¿Qué hay detrás de la vida del segundo hombre más rico del mundo? Netflix intenta descubrirlo con su próxima producción. ‘Bill Gates, bajo la lupa’ es la próxima serie documental que narra el día a día del excéntrico personaje que llevó a Microsoft al éxito.

Detrás de este contenido original de la compañía se encuentra Davis Guggenheim, un reconocido cineasta que ha cosechado premios por sus anteriores trabajos, entre ellos ‘Me llamo Malala’. En esta ocasión, el director intenta escudriñar en la mente de Bill Gates, un personaje que ha quedado grabado en la historia como una de las mentes más brillantes.

El trabajo documental se divide en una miniserie de tres partes. Gates, después de dejar el cargo de CEO de Microsoft se embarca así en una nueva etapa de su vida, buscando solucionar los problemas de la sociedad mundial aplicando su intelecto.

El documental abordará la vida sin filtros de Bill Gates. Mostrará sus aciertos y caídas a través del tiempo para lograr llegar hasta donde hoy se encuentra. Los miembros más cercanos a él participan para complementar la trama.

I spent the last few years participating in a @netflix docuseries looking at my work and my life, and it’s coming out September 20th. I hope you enjoy what they’ve put together. pic.twitter.com/Jc4QFju7Fo

— Bill Gates (@BillGates) August 29, 2019