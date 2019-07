Quién es Liu Yifei, el nuevo rostro de ‘Mulan’ en el live action de Disney

Disney ha logrado sorprender a todos. Sin esperarlo, se reveló el primer trailer de ‘Mulan’, la próxima película en live action de la compañía protagonizado por Lui Yifei, el cual parece haber convencido a los fanáticos de la versión original.

Las primeras muestras de lo que será la versión live action de ‘Mulan’ han logrado destacar a su protagónico femenino, la actriz Liu Yifei. Tal parece que Disney logró acertar en todos los atributos que representaban a la princesa más guerrera de los clásicos animados.

Aunque para muchos es un rostro poco conocido, detrás de Liu Yifei se encuentra la carrera de una actriz en ascenso que consolida su proyección internacional con la representación de este personaje. A continuación te mostramos algunos datos que probablemente desconocías de la próxima protagonista de Disney.

El camino difícil para ser Mulan

Llegar a convertirse en Mulan no fue una tarea fácil. La compañía, después de audicionar a más de mil mujeres de varias nacionalidades decidió otorgar el protagónico a Liu Yifei. La joven actriz de 31 años tenía todos los atributos que Disney buscaba, además de tener un manejo perfecto del idioma inglés.

Las artes marciales, su arma secreta

El nuevo rostro de Mulan, además de tener una personalidad fuerte y belleza, también debía tener conocimientos de artes marciales. Lo anterior, es sin duda el arma secreta de Liu Yifei.

En el recorrido actoral de Yifei destacan producciones donde el manejo de las artes marciales ha sido esencial para el desarrollo de sus personajes. ‘Forbbiden Kingdom’, ‘Demi-Gods and Semi-Devils’ y ‘The Return of the Condor Heroes’ son algunas de las cintas y producciones televisivas donde participó con figuras como Nicolas Cage y Jackie Chan.

Entre las actrices más populares de China

Liu Yifei ya era una actriz consagrada en China. Su participación en distintas películas le valió el reconocimiento en el país asiático. Incluso, pertenece al grupo conocido como ‘Dan’, conformado por actores y actrices de gran relevancia que anteriormente destacaron por su participación en la ópera de Pekín.

El canto, su otro talento

Además de ser una reconocida actriz, la nueva protagonista de Mulan también sabe cantar. En el 2006 lanzó su primer colaboración discográfica de la mano de Sony Music Entretainment con un álbum homónimo en chino y japonés.

Dentro de esta producción logró posicionar su single “Mayonaka no Doa” como el tema principal de ‘Powerpuff Girls Z’, la versión más moderna del clásico de Cartoon Network. ¿Será que la veremos hacer gala de su talento en la nueva versión en live action?

El primer trailer de ‘Mulan’ nos ha dado la posibilidad de imaginar una cinta con gran acción para retomar uno de los clásicos de Disney. Así como nos sorprendió con las primeras escenas, es probable que nos sorprenda aún más la película completa, que llegará a inicios del 2020.

