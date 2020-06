Quiénes son los misteriosos personajes de la última temporada de ‘Dark’

La última, tercera y última temporada de ’Dark’ llegó con gran revuelo al catálogo de Netflix. En cortas horas la serie alcanzó el éxito que se le pronosticaba trayéndonos una serie de situaciones que podrían confundir a cualquiera con la llegada de más líneas del tiempo, nuevos personajes y ahora también universos alternos.

Y aunque pareciera que con las últimos ocho capítulos todo parece estar claro, los primeros comentarios en redes sociales indican que algunos de los seguidores no han podido unir correctamente las piezas de esta temporada de ‘Dark’.

No era para menos, desde la llegada de los trailers oficiales, los fanáticos ya habían comenzado a especular en a raíz de lo que Netflix revelaba. Un aspecto que llamó la atención fue sin duda la aparición de tres personajes con la misma ropa en lo que parece ser un salón.

Si no has visto todos los capítulos de ‘Dark’, te recomendamos que abandones la lectura de esta nota justo ahora porque vienen algunos spoilers. Así como se sospechó, los personajes resultaron ser la misma persona. Un viajero más en las líneas del tiempo que era acompañado por su propia versión en tres diferentes épocas de su vida: joven, adulto y adulto mayor.

¿Quién es este singular personaje y qué papel tiene en la serie?

Conforme la tercera temporada se va desarrollando, estos personajes son presentados como un villano que se hace presente en diferentes líneas del tiempo para realizar actos siniestros que repercutirán más adelante. Al menos tres asesinatos se esperan a largo de la trama.

Podemos asegurar que es un villano, y poco a poco descubrimos que su función fue acomodar piezas para mantener “el origen” a salvo. Estos personajes siguen las ordenes de la Martha del futuro del universo alterno, quien también se hace llamar ‘Eva’.

En una de las ocasiones, justo antes de que este villano asesinara a la secretaria de Claudia Tiedemann, esta le pregunta su nombre, a lo que responde que -alguna vez lo llegaron a llamar “Tronte“-. Esta situación sin duda confundirá más a cualquier espectador. Hasta ese momento, el único personaje que se conocía con ese nombre se desprendía de la familia Nielsen.

Así es, ese es el nombre del papá de Ulrich, quien a la vez es abuelo de Mikkel, y por lo tanto, bisabuelo de Jonas. Pero no, el paso de los episodios nos hacen descartar esto para dejarnos una reveladora verdad. Este personaje, en sus diferentes épocas que siempre están juntas, es nada más que “el origen“.

Así es, ese famoso origen del que tanto se habla es este personaje, resultado de la procreación de Jonas con Martha del mundo alterno. Esta es una de las razones más importantes de las versiones de Martha del futuro por mantener los sucesos en las líneas del tiempo para preservar su nacimiento.

Y aunque parece descabellado este giro en la trama, esta situación sucedió debido a que Jonas no existe en este universo alterno, donde Martha toma protagonismo, por lo que su relación sanguínea no fue impedimento para consumar su amor, el cual trascendió no solo en el tiempo, sino también en aquellos universos alternos.

Cuando se conoce esta noticia, la percepción del personaje de un super villano cambia en un instante. Aún así los hechos que realizó para cumplir las órdenes de ‘Eva’ fueron demasiado despiadados.

Este es solo uno de las impactantes revelaciones que trae el final de ‘Dark’, la serie que pasará a la historia como una de las mejores de Netflix, con un cierre agridulce pero del que pueden estar satisfechos sus seguidores.

