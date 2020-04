Radar Musical: Los mejores lanzamientos en lo que va del 2020

Hablando de regresos triunfales, después de siete años el grupo The Strokes no se quedó satisfecho con un disco, y además anunció una serie de YouTube durante la cuarentena. El nostálgico aire neoyorquino de los 80s está muy presente en el álbum producido por Rick Rubin. La familiar guitarra del grupo, toques de New Wave y los falsettos de Julian Casablancas, suenan a los años de gloria del grupo, que sin duda no han terminado.