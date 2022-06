Raúl Ramírez: La historia detrás de ‘Love or Nothing’

“Creo que va a conectar mucho con la gente. No solo será una película que connote la curva a favor del interés del tenis en el mundo, sino también la importancia que tiene y ha tenido este deporte en México. De cómo la historia de Raúl Ramírez actualmente nos mostrará la fortaleza de un campeón que a diario se encuentra luchando contra su peor rival”, destaca en entrevista para Forbes Life Francisco Suárez, Productor Ejecutivo y entrañable amigo del legendario ex tenista mexicano Raúl Ramírez Lozano.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Llevar a la pantalla grande el testimonio profesional de Raúl Ramírez a través de ‘Love or Nothing’, será un orgullo. Esta es una historia de éxito, de un mexicano exitoso, aquel que nos llenó de alegría con su gran legado deportivo perfilado en la década de 1970. ‘Love or Nothing’ también mostrará una faceta más íntima, desvelando una ‘partida’ de vida como esposo, padre y amigo que día a día se mantiene haciendo frente a una de las contiendas más difíciles de su andar, una partida contra la enfermedad de Parkinson.

A lo grande

‘Love or Nothing’ contará con los mejores, “será un proyecto del tamaño de directores como Ron Howard, del perfil que el gusta y hace”, apunta Suárez. Por otro lado, Adolfo Franco, Socio de la casa productora Kenio Films, comparte que a pesar de los difíciles momentos que la industria del cine ha sufrido –derivado de la pandemia– se mantiene entusiasmado con la consigna de hacer de este lanzamiento, un proyecto que se estrene directamente en el cine y no en plataformas de streaming como muchas productoras han optado últimamente. “Ésta será una película ambiciosa. Recordemos que la mayoría de la historia pasa fuera de México, en escenarios icónicos como en: Torneo de Roland Garros, US Open, Campeonato de Wimbledon, etc…” Adolfo Franco, Socio de la casa productora Kenio Films

La otra cara del Tenis

Los últimos acontecimientos que el mundo del Tenis ha vivido –donde la tensión pública y profesional se ha hecho presente derivado de la presión que los tenistas profesionales viven–, y no necesariamente en la cancha, han sido temas y situaciones que cada vez muestran y nos hacen parte de aquello que pasa más allá de una partida.

“El contexto de lo que está pasando va a nutrir el guión dando más sentido a esta idea de que no solo hablaremos del éxito deportivo, sino también de los obstáculos, de la salud, de la presión con la que Raúl Ramírez enfrentaba cada contienda, pero también de la valentía con la que se enfrenta a diario ante una enfermedad.”

La historia de Ramírez es significativa, transmitir este legado es una consigna emblema del tenis mexicano. “Así como Rod Laver fue el último en el 1969 en hacer 4 slams, Raúl fue el último que lo logró en los años 70’s. Esperemos que llegue otro pronto, pero tenemos una sequía de tenistas de la talla de Raúl desde los 70’s”.

“Esta película nos ayudará a entender cómo un ser humano lucha contra su peor rival; el más duro; el último”.

La unión familiar, la amistad y el papel de la esposa de Ramírez–Maritza Sayalero – son los pilares de motivación de una historia donde el amor lo es todo en la cancha de la vida.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter