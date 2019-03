Revelan el primer póster de la película de ‘Dora, la exploradora’

Este jueves Paramount Pictures reveló el primer póster de la película live action de “Dora, la exploradora”, y en la cual participará el actor mexicano Eugenio Derbez.

A través de sus rede sociales, la productora mostró el cartel en el que se observa a Isabel Moner, que interpreta a Dora frente a un altar en medio de la selva; y también se puede observar al comediante mexicano, que interpreta a Alejandro.

Te presentamos el nuevo poster de #DoraYLaCiudadPerdida. No te la pierdas próximamente en cines con @isabelamoner y @EugenioDerbez. pic.twitter.com/nGXsbftNwD — Paramount Pictures (@ParamountMexico) March 21, 2019

La película lleva por nombre “Dora y la ciudad perdida”, basada en el famoso personaje infantil de Nickelodeon, y será dirigida por James Bobin (“Alice Through the Looking Glass”, 2016) a partir de un guión firmado por Nick Stoller (“The Muppets”, 2011).

El reparto de esta cinta de acción real lo complementan Micke Moreno (Diego, el primo de Dora), Nicholas Coombe (Randy), Madeleine Madden (Sammy), Adriana Barraza (Abuelita Valerie) y Temuera Morrison (Powell).

“Dora y la ciudad perdida” se rodará en Australia y se espera que su estreno en cines sea en agosto de este año.