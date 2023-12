“La cultura define nuestra historia común”: Ana de la Cueva

Es domingo y son más de las 7 am. Los últimos visitantes han abandonado la recientemente inaugurada Galería de las Colecciones Reales en Madrid, y Ana de la Cueva, presidenta de Patrimonio Nacional, me recibe en medio de un silencio sepulcral. Ni la mujer ni el museo son algo ordinario… Todo lo contrario.

De la Cueva ha conseguido abrir al público un museo en el que llevaba trabajando más de 25 años, al que se le habían invertido más de 127 millones de euros (mde), y ofrecía una superficie expositiva de 40,000 metros cuadrados, en un edificio de nueva construcción (a cargo de los arquitectos Tuñón y Mansilla), ubicado en uno de los lugares más complicados, desde el punto de vista urbanístico: la cornisa que da continuidad al Palacio Real de Madrid, que, sobre el Campo del Moro, define el perfil mismo de la ciudad hacia el oeste. De esto hablamos mientras me iba contando en persona cada una de las piezas que el pueblo español posee hoy y que un día pertenecieron a la Corona Hispánica.

Carmen Reviriego. En España, a diferencia de otras monarquías europeas, y de la misma manera que sucede en las repúblicas americanas, las antiguas Colecciones Reales pertenecen hoy a todos los ciudadanos, es decir a la nación, y se integran en un organismo llamado Patrimonio Nacional. Durante los últimos 25 años, se ha trabajado en la construcción de un museo en Madrid que pudiera dar una idea del mecenazgo que la Corona ejerció sobre las artes, creando una referencia sobre la que el mundo anglosajón crearía posteriormente su modelo…

Ana de la Cueva. Este cuadro y los otros catorce que componen el Políptico de la Reina Isabel la Católica son algunas de mis piezas favoritas… Los mantuvo con ella hasta el día de su muerte. Juan de Flandes lo pintó entre 1496 y 1504… ¿Cuánto hacía que Colón había llegado a América? ¿Cuatro, diez, doce años máximo?

¿Alguna otra?

Las columnas de Francisco de Herrera “el Mozo” … pesan más de 600 kilos, a pesar de estar huecas. Recuerdo el proceso de restauración… como iban apareciendo el lapislázuli y el dorado. Fue algo mágico, de verdad. También, claro, el Caballo blanco en corbeta, de Velázquez y, por supuesto, El arcángel San Miguel venciendo al demonio…

De Luisa Roldán… ¡una mujer escultora en la corte de Carlos II! A veces me doy cuenta de que el pasado a menudo no es como lo imagino.

Mujeres con determinación han con seguido históricamente hacer grandes cosas. En México lo saben muy bien, por mujeres como sor Juana Inés de la Cruz. Es increíble la modernidad de Luisa Roldán; tiene un movimiento sorprendente y es un ejemplo del ejercicio que supone romper con lo establecido, como lo hizo al firmar su obra como primera mujer escultora de cámara.

Al final, decidisteis que la colección tuviera un recorrido histórico.

Permite ver la evolución de los gustos de los monarcas, pero también, claro, la de los distintos reinos en ambos hemisferios sobre los que gobernaba.

¿Y el criterio de selección?

Hemos pretendido que la galería sea un escaparate de todo el patrimonio nacional. A diferencia de otros países, el patrimonio nacional es de todos, y nosotros lo gestionamos. No es de los monarcas: lo fue. Por eso la selección permite entender muy bien la evolución de un coleccionismo muy particular: el de la Corona. No podemos olvidar que la cultura que generaba la Corona en ambos hemisferios era el espejo en el que se miró Europa durante siglos.

El Arcángel San Miguel venciendo al demonio revela una modernidad sorprendente, aún en nuestros días. Es la obra maestra de Luisa Roldán “La Roldana” (1652-1706), quien fuera escultora de cámara del rey Carlos II.

¿Qué piezas hay que representen el otro lado del Atlántico?

El Códice de Trujillo, una obra gráfica monumental de Martínez Compañón; una arqueta relicario, con una manufactura muy apreciada, procedente del estado de Michoacán, del año 1600, aproximadamente; y la mitra de plumas…. cubierta de escenas de la Pasión y Resurrección, realizadas en mosaico de plumas de aves tropicales. Tiene una belleza que te sobrecoge.

Se trata del proyecto museístico más importante de España en décadas, con un espectacular y bellísimo edificio de Tuñón y Mansilla en el que, fíjate… yo quiero ver [percibo] influencias de Barragán. ¿Cómo se financia un proyecto de esta envergadura?

… de 40,000 metros cuadrados, en un espacio que ha obligado a excavar y donde se han encontrado restos arqueológicos espectaculares. Vamos a buscar la sostenibilidad, en parte, con fondos europeos.

¿Se buscará la entrada de algún patrocinio privado?

Probablemente. La Galería de las Colecciones Reales nos representa a todos. La monarquía no era sino el producto de las energías de los diversos pueblos que la componían. En la actualidad, tenemos muy claro lo que es la cultura anglosajona, pero a veces lo que no tenemos tan claro es que [aquellos pueblos] se modelaron, hace siglos, a imitación de la cultura hispana, que incluía tanto lo americano como lo europeo.

Nosotros fuimos el verdadero ‘melting pot’…

Nosotros traducimos melting pot como “crisol de culturas”. Y ese crisol de culturas es lo que nos define como cultura, y la Galería de las Colecciones Reales existe porque la cultura es lo que define nuestra historia común.

***

Ana de la Cueva tiene una cabeza portentosa que la ha puesto al frente de la Secretaría de Estado de Economía y Empresa de España antes de presidir el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. Me gusta su entusiasmo por el proyecto: conoce cada pieza, me cuenta la historia de cómo se restauró o los problemas para su traslado. Seguimos paseando en el silencio de un museo lleno de ecos de un pasado que se recupera para el mundo.

