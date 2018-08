El estreno del filme “The old man & the gun”, programado para el 18 de septiembre, marcará el retiro de la actuación de Robert Redford, actor estadounidense que posee una prolífica carrera cinematográfica que incluye títulos como “All the President’s Men”, estrenada en 1976 y que constituye una de sus interpretaciones más célebres.

Así fue como el actor anunció su retiro en una entrevista concedida a la revista Entertainment Weekly: “Nunca digas nunca, pero concluí que hasta aquí llego en términos de actuación y avanzaré hacia la jubilación tras esto porque lo he estado haciendo desde que tengo 21”.

La película que marca el adiós de Redford es dirigida por David Lowery y se basa en una historia real: la de Forrest Tucker, un delincuente escurridizo que si bien fue encarcelado 17 veces pudo escapar con éxito en igual número de ocasiones.

“Lo que realmente me atrapó de él -y que espero que la película muestre- es que robó 17 bancos, lo atraparon 17 veces y fue a prisión en 17 ocasiones. Pero también escapó 17 veces. Ello me hizo preguntarme si él en realidad no era reacio a ser atrapado para así poder disfrutar la verdadera pasión de su vida: escapar”, mencionó sobre el personaje que interpreta en el filme.

PUBLICIDAD

Durante la entrevista, sin embargo, el histrión no descartó la posibilidad de continuar su exitosa carrera como director de películas; ello al responder “veremos”, a la pregunta de si abandonará, también, su faceta de director, en la cual ha cosechado múltiples reconocimientos, entre ellos el premio Oscar.

Si quieres ver más del trabajo actoral de Redford, a continuación te presentamos el trailer oficial de “Our Souls at Night”, la película original de Netflix en la que hace mancuerna con Jane Fonda:

Te puede interesar: ¿Brad Pitt en Brokeback Mountain? Estos actores rechazaron protagonizar películas exitosas

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí