Rocky Mountaineer, el tren de lujo que te va a conquistar

Un recorrido a bordo del Rocky Mountaineer se puede resumir como una experiencia a bordo de un tren de lujo que se tiene que vivir. Y es que todo en torno al concepto parece sacado de un cuento, aunque es una realidad que más de 2 millones de personas han podido vivir en carne propia desde 1990, año en que inició operaciones.

Rocky Mountaineer es un concepto como pocos en el mundo que te permitirá admirar y vivir la belleza natural del oeste de Canadá, una región conocida en el mundo por sus paisajes espectaculares. En cualquiera de sus recorridos podrás conocer una parte de este país sin mayor preocupación que pensar de qué lado del tren mirar. La velocidad promedio del recorrido es de 50 kilómetros por hora, aunque el conductor puede reducirla a discreción si considera que hay paisajes o animales que merezcan verse con más calma.

Las opciones de servicio a bordo del tren son SilverLeaf Service, en un vagón de un nivel con ventanas grandes, y GoldLeaf Service, en un vagón de dos niveles con domo panorámico y plataforma exterior (para los gustos más exigentes). Una vez que inicie el recorrido tendrás una experiencia culinaria que refleja las regiones a través de las cuales viaja el Rocky Mountaineer, destacando ingredientes y productos locales como el salmón fresco del Océano Pacífico, cortes de carne provenientes de Alberta y vinos del Valle de Okanagan. Los alimentos incluidos en la experiencia son desayuno y comida (en dos turnos en GoldLeaf Service).

Pero no estamos hablando de cualquier experiencia culinaria, sino de alta cocina, a cargo de chefs ejecutivos que preparan el menú de cada temporada inspirándose en la diversidad de la región. Los platillos (desayuno y comida) en GoldLeaf Service se sirven en un elegante comedor en el primer nivel de esos vagones, y en SilverLeaf Service directamente en el asiento del pasajero. Bebidas frías y calientes, con y sin alcohol, se sirven de forma ilimitada a lo largo de los recorridos.

Para que la experiencia sea más amena, los anfitriones a bordo cuentan historias de las regiones por las que transita el tren, sin dejar pasar la oportunidad de señalar aspectos como las montañas cubiertas de nieve, los ríos color turquesa debido al deshielo de los glaciares, los puentes y túneles por los que atraviesa el ferrocarril, las cascadas y la fauna que habita en los diferentes parques nacionales a lo largo de los recorridos.

Aspectos que debes tomar en cuenta si estás interesado en vivir la experiencia Rocky Mountaineer:

La temporada de Rocky Mountaineer va de mediados de abril a mediados de octubre.

El tren viaja únicamente de día para que los viajeros no pierdan un solo detalle de las regiones por las que pasan, desde montañas y lagos, hasta ríos y vida silvestre.

El Top 5 de los animales más vistos durante los recorridos: osos, borrego cimarrón, alce, águila calva y pie grande.

GoldLeaf Service cuenta con vagones de dos niveles con domo panorámico y una plataforma exterior para tomar aire fresco y tener mejores vistas.

La única decisión difícil en torno a la experiencia Rocky Mountaineer será elegir uno de sus cuatro recorridos, los cuales duran de dos a cuatro días. En nuestro caso, optamos por la segunda opción y nuestros vuelos de México a Vancouver y de Calgary a México (vía Vancouver) fueron con Air Canada.

1. First Passage to the West: Vancouver – Kamloops – Lake Louise / Banff

2. Journey Through the Clouds : Vancouver – Kamloops – Jasper

3. Coastal Passage: Seattle – Vancouver – Montañas Rocosas

4. Rainforest to Gold Rush: Vancouver – Whistler – Quesnel

Aunque pensándolo bien, ¿por qué no hacer los cuatro recorridos, en diferentes viajes, o combinar la experiencia Rocky Mountaineer con un crucero a Alaska?

