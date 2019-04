Rosalía quiere colaborar con Natalia Lafourcade

La revelación musical femenina española del momento, Rosalía, desea colaborar con Natalia Lafourcade, cantante a quien admira profundamente. Las declaraciones fueron hechas a raíz de su presencia en México de cara a su participación en el festival musical Ceremonia.

“Me gusta mucho Natalia Lafourcade, me encanta lo que hace y la admiro. Me encantaría poder subir a un escenario a su lado”, comentó. ¿Será que la cantante mexicana pueda dar un regreso fugaz a su pausa musical para colaborar con la española?

Esta será la primera ocasión en que la cantante se presente en nuestro país, por lo que aprovechó para platicar sobre su rápido ascenso en popularidad y el motor de su carrera: la pasión por la música.

Además de sus temas, las colaboraciones que ha presentado han logrado ser de las más reproducidas en distintas plataformas digitales. Tal es el caso de su más reciente sencillo, ‘Con altura’, en el cual colabora con J. Balvin una vez más.

Una carrera ‘con altura’

Rosalía no para. El inicio de su gira por Estados Unidos y la presencia en los mejores festivales musicales, como Coachella, apenas comienza.

En medio de esta aventura se da la tarea de continuar experimentando con la música y darse el lujo de tener presencia en géneros musicales como el reguetón y el trap.

“Soy una artista que le gusta experimentar ante todo y ‘Con altura’ es una muestra más. Mi proyecto musical va tomando formas diferentes a manera de que estoy cambiando, pero me doy la oportunidad de hacer cosas así por que me apetece como músico”, expresó.

Para ella, el reguetón forma parte de su acervo musical, ya que creció escuchando este género con exponentes como Don Omar y Zion y Lenox, por lo que no le es indiferente crear canciones en este género.

“Me gusta la música en general, todo lo que hago lo hago para compartir y pasarla bien. Disfruto en el estudio y en el escenario poniéndome en el límite; me siento orgullosa de todo lo que hago, si no, no lo sacaría”, enfatizó.

No cabe duda que Rosalía tiene muchas sorpresas preparadas para el resto del año, entre ellas nuevas colaboraciones, una de ellas con Billie Eilish, a quien considera su artista favorita actualmente.

Para Rosalía, Billie Eilish es una artista que se arriesga, con lo que se identifica. Por ello espera que esta canción sea la primera de muchas colaboraciones.

El próximo sábado Rosalía formará parte del line up de Ceremonia, donde se presentará como ha venido haciendo en su ruta de festivales en Latinoamérica. Sin duda, una presentación muy esperada al ser esta su primera vez en México.

