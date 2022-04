Día Internacional de Beso: Tips para lograr unos labios perfectos

Antes de darles color hay que prepararlos para que luzcan jugosos y tersos. La firma de cosmética natural Alma Secret recomienda hidratarlos varias veces al día para evitar que se agrieten, y sus especialistas apuntan que también es necesario aplicar un bálsamo durante la noche.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

La firma alemana Kneipp propone para ello utilizar manteca de semillas de mango, un ingrediente que aporta gran cantidad de nutrientes y antioxidantes. Además, protege la piel de signos de envejecimiento prematuro, como arrugas y líneas de expresión, previene la sequedad y regenera células muertas, mejorando la elasticidad de la piel.

¡Descubre!

El ABC para un cabello sano y brillante

Cambios en tu rutina de skincare para la primavera

Cómo elegir un buen protector solar según los expertos

Foto: Maybelline New York

La cera de bayas es una alternativa vegana estupenda a la cera de abejas. Un ingrediente que aporta suavidad y textura sedosa a los labios, lubricándolos sin dejar una sensación pegajosa. Mientras que el aceite de aguacate es un excelente protector labial, además de suavizar, hidratar, nutrir, “regenerar, fortalecer, aportar elasticidad y es un gran antioxidante gracias a su contenido en Vitamina E”.

La manteca de karité rica en ácidos grasos y vitaminas A, D y E, hidrata y nutre los labios resecos o agrietados. Asimismo, tiene la capacidad de absorber parte de los rayos solares y resulta un magnífico protector labial.

Y las ceras de origen vegetal como la candelilla, carnauba y girasol aportan un gran brillo a los labios, retienen la humedad y forman una película protectora contra los agentes externos como el sol, el viento, etc.

Para mantenerlos con volumen e hidratación durante más de 16 horas con acabado mate, la firma L’Oréal Paris propone una fórmula Color Riche Intense Volume Matte de alta pigmentación, enriquecida con ácido hialurónico y aceite de argán.

Foto: L’Oreal.

Para aquellas que prefieren un brillo intenso con “efecto plum” instantáneo y con la comodidad de un gloss formulado para hidratar y rellenar tus labios, Brilliant Signature Plump ofrece tonos desde el transparente a los nude o los morados más atrevidos.

Gisela Bosque, Makeup Artist de Sephora Collection de Sephora propone diferentes tendencias para resaltar los labios. “Glossy Lips” para aquellas que apuesten con un brillo intenso, pero aconseja aplicarlo solo en la parte central del labio inferior y luego frotar ambos entre sí. “De este modo, se consigue el brillo perfecto y se evita que quede pegajoso”.

Si lo que se busca es volumen “un tip clásico, pero infalible y sencillo, es dibujar dos puntos a escasos milímetros de la comisura de la boca con un delineador, en el mismo tono que la barra de labios, ojo, para luego rellenar los labios”, comenta la maquilladora.

Aunque si lo que se busca es un efecto de volumen instantáneo y duradero en un único paso, se puede emplear Lip Injection Maximum Plump, de Too Faced.

Foto: Morgan Alley

“La combinación de labio perfilado y barra de labios en tono marrón es la máxima expresión del maquillaje de los 90’s“, para aquellas que sean afines a aquella década. Tonos como 08 del nuevo labial Rouge Is Not My Name y el 25 Coral Sunset de Cream Lip Stain “son perfectos para emular a las modelos de los noventa”, indica.

Por último, señala que el primer paso para conseguir unos labios mate perfectos es preparar los labios con una mascarilla de noche “para suavizar y potenciar su hidratación”. “A pesar de que la barra de labios mate es altamente pigmentada, una forma de ayudar a que se mantenga todo el día es aplicar polvos translúcidos sobre una capa de papel colocada sobre el labio. El resultado es realmente espectacular”, advierte Gisela Bosque.

*Con información de EFE.

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram