“Realmente fui viendo cómo mataban a peces mientras estaba en un barco de niño. Estaban pescando y supongo que, para aturdirlos, los arrojaban contra el costado del bote. Solo tuve una reacción profunda y fuerte. Me pareció una verdadera injusticia”. Así recordó el actor Joaquin Phoenix en una entrevista el origen de su veganismo.

El actor es parte de una larga lista de personalidades del cine, la música, el deporte o la política que renunciaron al consumo de proteínas animales.

“En cierto modo pensé que era un gran abuso de poder. Creo que en ese momento supimos que no íbamos a comer más carne”, dijo el actor en la misma entrevista.

Foto: EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER / POOL.

En aquel entonces, Phoenix tenía cuatro años. Su hermano, unos meses más tarde sugirió que tampoco deberían consumir lácteos y finalmente abrazaron el veganismo, que rechaza alimentos u objetos de consumo de origen animal. Hasta el día de hoy, el actor se mantiene fiel a ello.

Una experiencia (Cyrus) y un negocio (Williams)

Miley Cyrus se comprometió con el veganismo en 2013, pero ya no sigue una dieta vegana, según contó en 2020 en el podcast The Joe Rogan Experience.

“Fui vegana durante mucho tiempo y he tenido que introducir pescado y omegas en mi vida porque mi cerebro no estaba funcionando correctamente” Miley Cyrus.



El primer alimento de origen animal que comió después de seis años, en 2019, fue un pescado asado. “Lloré durante mucho tiempo. Lloré por el pescado… me duele mucho comer pescado”.

“Una dieta basada en los vegetales definitivamente cambió mi vida. Hace que mi piel esté increíble”. Comentó Williams este año a la revista Venus Insider.

EFE/EPA/LUKAS COCH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT[AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT]



Su relación con el veganismo va más allá de la dieta y Williams ha apostado como empresaria por ello. Lanzó una marca de proteínas veganas llamada Happy Viking.

Cuando le diagnosticaron el síndrome de Sjögren, un trastorno autoinmune cuyos síntomas más frecuentes es la sequedad de ojos y boca, se planteó cambiar sus hábitos alimenticios.

Al principio, según publicó el medio, su hermana, la también tenista Serena Williams, le sugirió que solo comiese vegetales crudos, pero luego introdujo alimentos cocinados.

Natalie portman, vegana desde hace 10 años

Natalie Portman es una de las actrices más conocidas que también ha renunciado a la carne. Según la página de PETA, Personas por el Trato Ético de los Animales, Portman fue vegetariana desde los nueves años y hace 10 años que es vegana.

Natalie Portman en 2019. EFE/EPA/WARREN TODA



En 2011, tras dar a luz a su hijo Aleph se comprometió a no volver a comer ningún alimento de origen animal.

“Una comida al día o un día a la semana es una buena manera de conseguir un impacto inmediato y de no hacerlo demasiado loco para ti mismo”, dijo la actriz a Vanity Fair.

“Es una manera de empezar a experimentar qué tipo de comerías si se eliminasen esos elementos de la dieta”, añadió.

Chastain y Eilish

“Ser vegana no es algo que siempre hubiese querido ser. Solo escuché lo que mi cuerpo me estaba pidiendo”, dijo la también actriz Jessica Chastain a la revista W sobre su entrada en el veganismo.

Se convirtió en el 2017 cuando una amiga abandonó un programa de dos semanas de comida vegana a domicilio y ella lo aprovechó. “E inmediatamente tuve más energía de la que nunca había tenido en mi vida”.

“Soy vegana. Lo llevo siendo, caray, siete años”, dice la cantante Billie Eilish a la pregunta de Orlando Bloom en un vídeo publicado por la revista Vogue.

Foto: EFE/EPA/DNCC.

Eilish dijo que se había informado y aprendido sobre la industria cárnica y que, una vez que se sabe cómo funciona, es difícil recular. “Y ahora, aunque tengo muchos amigos que comen lácteos y carne, no quiero decirle a nadie qué hacer, simplemente no puedo seguir con mi vida sabiendo lo que sucede en el mundo animal y no hacer nada al respecto”, comentaba a la publicación.

“Usted ha perdido peso desde que dejó la presidencia y apostó por una dieta vegana. ¿Es duro?”, preguntó el multimillonario estadounidense David Rubinstein al expresidente de Estados Unidos Bill Clinton, en una entrevista en 2017.

Clinton respondió que después de un cuádruple “bypass” cardiaco no se lo pensó dos veces. “Dije, ¿sabes qué? Creo que me gustaría quedarme un poco más de tiempo por aquí, me lo estoy pasando bien estando vivo”, dijo el Clinton en tono distendido.



Con información de EFE.

