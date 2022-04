Glow Up que necesitas para tu cuerpo y mente: ¡Te decimos dónde y cuándo!

Si sientes que te urge un tiempo de descanso, de conectar contigo misma (y de desconectar de tu celular y computadora), el Glow Up Project de The Happening es una oportunidad perfecta para ti.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Este es un fin de semana planeado para ti, para que te enfoques por completo en tu bienestar y en lo que necesitas. Nos encanta que incluye no solo movimiento y ejercicio, sino también comida deliciosa (con opción a menú vegetariano o vegano) y hasta drinks. Todo está en el equilibrio.

Dónde y cuándo es el Glow Up Project

El portal The Happening se unió a El Hotel Cartesiano Urban Wellness, donde será este retiro increíble el fin de semana del viernes 24 al domingo 26 de junio de 2022.

¡Descubre!

Antioxidantes: Los mejores aliados para tu salud

¿Qué beneficios le aporta el yoga a tu cerebro? View this post on Instagram A post shared by Cartesiano • Wellness Center (@cartesiano360)

El hotel está ubicado en Puebla y su espacio es increíble, porque es una unión de diferentes estilos, desde el siglo XVI hasta el XX, y fue renovado en 2021.

Qué incluye este fin de semana

Solo leer la agenda nos relajó un poquito. Para empezar, en el Glow Up Project participan 3 expertos increíbles: Sof De Palacio, maestra de yoga, y Julieta Silva y Andrés Pirela, expertos en fitness.

Todos los días hay al menos una clase, ya sea full body, yoga o Hit. También incluye comidas diarias, una pool party, meditación y un circuito de agua en el spa. View this post on Instagram A post shared by Cartesiano • Wellness Center (@cartesiano360)

Puedes ver la agenda completa y los costos (con un early bird special si reservas hasta el 30 de abril) en la página oficial. Te recomendamos una habitación ocupación doble para irte con tu pareja o bff y pasar unos días súper diferentes.

*Texto originalmente publicado en InStyle.

También te puede interesar: ¿Cómo ayudan los pensamientos positivos a tener una mejor la calidad de vida?

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter