¿Qué es la salud sexual y cómo vivirla sin miedo?, en opinión de los expertos

Prejuicios y tabúes que se han arraigado en la sociedad han provocado que muchas personas vivan su sexualidad no solamente con temor, sino con miedo a hablar de aquello que les preocupa.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Por esta razón, el tema de la sexualidad se ha reducido a las relaciones íntimas entre las personas y a las consecuencias que eso puede generar: como embarazarse o adquirir alguna enfermedad.

“Eso es una visión muy limitada para definir lo que es salud sexual. Esta tiene que ver más con un proceso que has llevado toda tu vida, en donde vas absorbiendo ideas y creencias derivadas de la educación que hemos recibido. Eso después lo replicamos en nuestra vida sexual”, explica Roberto Levy, sexólogo y uno de los fundadores de Meibi, plataforma enfocada en la educación y el bienestar sexual.

¡Descubre!

¿Cómo decidirte a realizar ejercicio y formar hábitos saludables?

Diez alimentos que te ayudarán a dormir bien

Roberto Levy y Javier Salazar. Foto: Meibi

Para él la forma de liberar muchos de estos prejuicios es a través de información de valor. Así, la gente puede decidir la manera en la cual quieran vivir su vida sexual, sin que ello implique consecuencias negativas, “qué mejor si este escenario puede ser divertido y placentero”, sostiene.

En el mismo sentido, Javier Salazar, también socio de la firma, asegura que la sexualidad es un trayecto y lo que tenemos que hacer es liberar las culpas, estigmas y represiones que la sociedad ha reforzado, ver cómo vamos a enseñar esto a las demás personas, “porque el cambio real se notará en las siguientes generaciones”.

Desde la perspectiva de los entrevistados, la educación es el único modo de empezar a cuestionarse y generar ese primer paso para tomar conciencia de cómo cada persona decide afrontar su propia vida.

Foto: Kristina Litvjak/Unplash

¿Cuáles son los tabúes más arraigados?

En una sociedad como la mexicana, que sigue siendo conservadora, se han reforzado una serie de prejuicios y tabúes transmitidos por medio de generaciones enteras.

A decir de Roberto Levy, uno de los principales es que el autoplacer es malo, “cuando debería ser la base de nuestra sexualidad y partir del autoconocimiento”.

Firmas como Meibi –que también está inmersa en el segmento de los juguetes sexuales– ha encontrado diversos prejuicios alrededor de ello. Pues, incluso, estos antes eran conocidos como ‘consoladores’. “Eso es algo que nosotros hemos querido cambiar, porque es un término machista el cual evocaba que quien los utiliza era alguien solo con necesidad de consolarse.”

También te puede interesar:

Tipos de ejercicio de acuerdo a tu personalidad

Hábitos y tratamientos preventivos más recurrentes a nivel gastrointestinal

Foto: Meibi

“Yo creo que muchos de estos tabúes son debido a que las cosas no se hablan, no se exponen, justo por miedo a estos prejuicios”, agrega Javier Salazar. Entonces, “algo que nosotros hacemos es poner el tema sobre la mesa para generar una conversación que no existe”.

A pesar de ello, se notan avances significativos, sobre todo, en la gente más joven. Mientras que los integrantes de generaciones un poco más grandes todavía muestran mayor resistencia.

Para ello, la firma desarrolló distintos talleres y cursos. Próximamente, también lanzarán un podcast en donde tendrán invitados para que cada quien cuente sus propias experiencias. Y con ello hacer posible que cada vez más gente tenga a acceso a información de calidad.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter