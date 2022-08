Tips para despertarte temprano este regreso a clases

Seguro has escuchado la frase “al que madruga dios lo ayuda”, adquiere mucho sentido cuando se tiene el hábito de pararse temprano; sin embargo, en nuestros días de descanso es lo que menos queremos hacer, deseamos dormir hasta tarde, y para quienes regresan a clases se convierte en un martirio retomar la rutina.

Si eres de los que se duermen hasta muy tarde, pero ahora, con el regreso a clases, deberás despertar desde muy temprano para asistir a clases, te proporcionamos una serie de tips que te ayudarán a que retomar este hábito no sea un caos.

Lo primero que debemos entender es no existe un solo reloj biológico, hay personas que puedes despertar temprano, conciliar el sueño sin problemas y dormir sus ocho horas diarias; mientras hay otras tantas nombrados “trasnochados” que suelen dormir hasta altas horas de la noche y despertar hasta cerca del mediodía o más.

Para normalizar esto, debemos entender el papel que juega una hormona y que nos da paso a la primera recomendación.

Aléjate de la luz azul

Es esencial que sepas que tu cuerpo necesita de la melatonina, una hormona que el cuerpo segrega y cuyo papel es fundamental para el sueño, ya que está relacionada con la hora del día y la luz, es decir, cuando está más oscuro tu cuerpo produce más y cuando hay luz está disminuye.

Por ello se recomienda que al menos una hora antes de dormir no tengas contacto con la luz azul, como es el uso de tu smatphone o de la televisión, ya que tu cerebro detectará que aún es momento de estar despierto, no podrás conciliar el sueño y despertar temprano será un caos.

Foto: Dipqi Ghozali/Unsplash

Evita las siestas

Si ya habías acostumbrado a tu cuerpo estas vacaciones a tomar una merecida siesta, es momento de despedirte de ellas. Si planeas hacerlo entre semana, cuando asistes a clases, no lo hagas, no al menos después de las 16:00 horas.

Esto puede ser un cambio drástico, pero tu cuerpo también dará signos de cansancio, llegaras listo a la cama para conciliar el sueño y lograrás despertar temprano este regreso a clases.

No pospongas las alarmas

Cada que pospones la alarma aumenta el nivel de cortisol, hormona relacionada con el estrés, lo ideal es que despiertes y prendas la luz, así tu cerebro recibirá la señal de que ya es hora de comenzar el día y disminuirá la producción de melatonina.

Lo mejor será que pongas tu alarma lejos de la cama, así te obligará a levantarte para apagarla y evitarás la frase “cinco minutos más” que pueden hacerte perder las clases.

Foto: Maks Styazhkin/Unsplash

¿Un café antes de dormir?

Beber un café por la mañana puede ser un buen aliciente para despertar; sin embargo, se recomienda no hacerlo inmediatamente después de despertar y no tomarlo al menos 8 horas antes de dormir, así la cafeína no interferirá con tu sueño.

Cena ligero

La frase “desayuna como rey, come como príncipe y cena como mendigo” tiene mucho significado cuando procuramos regular nuestras horas de sueño.

Si sueles cenar antes de dormir, tu cuerpo seguirá procesando los alimentos y no te permitirá un sueño reparador. Lo ideal es hacerlo unas tres horas antes para que el proceso digestivo no interfiera y así despertarte temprano no será tan problemático este regreso a clases.

También se recomienda limitar el consumo de líquidos antes de acostarte o te despertará por la madrugada.

Lee un libro o toma un baño caliente

Para ayudar a conciliar el sueño, se recomienda tomar un baño de agua caliente que y leer un libro con una luz tenue en lugar de pasar tiempo con tu smartphone.

Esto te relajará, así que procura hacerlo en un horario bien definido para que no interfiera con tus horas de sueño y así puedas despertar temprano justo este regreso a clases.

Foto: Christiane/Pixabay

Planea un horario

Es importante que, además de seguir las recomendaciones anteriores, te fijes un horario para dormir y despertar temprano, es decir, si debes despertar a las 6 am, deberás dormirte a las 10 pm para realmente descansar ocho horas; sin embargo, si debes despertar a las 6 am, pero te duermes a la medianoche o más, no habrás descansado lo suficiente y no tendrás energía para comenzar tu jornada al día siguiente.

Debes cumplir con ese plan para tener un descanso y un sueño profundo para así despertar con más energía. Se recomienda que comiences al menos una semana antes de que regreses a clases.

Si sigues estos tips notarás un cambio en tu descanso y despertar temprano en este regreso a clases ya no será un problema.

