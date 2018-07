Series de comedia en Netflix, las mejores en lo que va de 2018

Tuviste un día pesado, llegas a casa y lo único que quieres es olvidarte de la rutina del trabajo diario. Te recomendamos algo: ríete de la situación, ¿cómo? fácil. Elige alguna de las series de comedia que Netflix tiene para ti este 2018. Su catálogo está lleno de historias que arrojarán una bomba de comicidad a tu ánimo hasta arrancarte muchas carcajadas.

Para ayudarte a conseguirlo, esta es una selección de las series que no puedes dejar pasar pasar si quieres reír sin parar.

Paquita Salas

Este singular personaje procede directamente de España, demostrándonos que el humor sí forma parte de la presencia cultural de este país. La primer vez que se dio a conocer este personaje fue varios años atrás, con la llegada de su primera temporada, la cual fue un hit en aquel país. Años después, Netflix confió en el proyecto y ahora lo retoma con una segunda temporada llena de comedia que mantiene el sello de las series originales de la compañía. Te lo aseguramos: serán insuficientes los cinco capítulos de media hora por temporada, pero si de algo estamos seguros es que Paquita te robará el corazón a carcajadas.

Champions

La vida del propietario de un gimnasio en Brooklyn se ve interrumpida al conocer a un peculiar adolescente: su hijo. La llegada a su vida transformará radicalmente la dinámica de hombre soltero que sólo estaba preocupado con su pequeño mundo, lleno de citas con diferentes mujeres. Las situaciones que viven los personajes, llenas de comedia, te harán encariñarte fácilmente de ellos. En Estados Unidos tuvo mucho éxito en su cadena original de transmisión, la NBC, pero desafortunadamente se anunció hace poco la cancelación de una esperada segunda temporada.

Arrested development

La relación de una familia disfuncional en su máximo esplendor, así es Arrested development, que después de ser cancelada en dos ocasiones, retoma su rumbo ahora con el apoyo de Netflix para ver su quinta temporada, la cual fue estrenada hace unos meses. La dinámica de las bromas, que a veces pudieran parecer absurdas, sigue funcionando, por eso, no hay que perder la pista de una serie que se volvió de culto para muchos mercados internacionales.

Unbreakable Kimmy Schmidt

Cuatro temporadas de risa pura. Las ocurrencias de los personajes de esta serie salen del ingenio de grandes escritores y comediantes como Tina Fey. Es una comedia que narra las ocurrencias de su protagonista, quien después de vivir recluida durante varios años en un búnker, intenta retomar su vida en la ciudad de Nueva York. No pierdas de vista a Titus Andromedon, quien parece robar en ocasiones el protagonismo de una de las series con más fans de la plataforma.

Grace y Frankie

¿Qué hacer cuando después de vivir años de entrañable matrimonio resulta que tu pareja, el amor de tu vida, sale del clóset? Bueno, esta es la trama de Grace y Frankie, dos mujeres de la tercera edad que afrontan esta situación que las une a pesar de su personalidades, radicalmente opuestas. Es una historia donde la familia forma parte de la esencia de la historia y donde la vida tiene que seguir, tal como queda claro en cada uno de sus episodios.

The good place

Otro aporte original de NBC que, afortunadamente, retomara Netflix. Una historia no antes contada es la de Eleanor Shellstrop, el personaje principal que cree haber llegado al cielo después de una atípica muerte, pero que, estando ahí, se da cuenta que no pertenece a ese lugar por los actos cometidos durante su vida en la tierra, por lo cual iniciará una campaña para ganarse su estadía en el paraíso. Es en ese camino de llegar a ser parte del cielo cuando se da cuenta que las cosas no son como pensó, y que el lugar donde está, probablemente no sea el indicado. Es una de las series más sorpresivas de Netflix.

