Silver Swans demuestra que la pasión por el ballet clásico no tiene edad

El programa Silver Swans de la Royal Academy of Dance imparte clases de ballet clásico a mujeres mayores de 55 años. En Forbes Life nos acercamos con maestras certificadas, tutoras y alumnas de este proyecto piloto para conocer sus experiencias.

La Royal Academy of Dance (RAD) en Londres lanzó “Silver Swans”, un sistema de clases de ballet clásico para que mujeres mayores de 55 años de todo el mundo puedan aprender o retomar sus estudios de danza clásica, aún en la edad adulta.

El programa piloto se lanzó en la sede de la RAD en Londres en agosto de 2017 y al ver su éxito se extendió a Estados Unidos, y pronto podría llegar a México.

Actualmente los únicos estados de la República Mexicana que cuentan con academias afiliadas al sistema de danza inglés que imparten este programa son Veracruz y Guadalajara, pero se prevé que para julio de 2019, se empiecen a impartir clases en la Ciudad de México, de acuerdo con Julieta Navarro, representante de la Royal Academy of Dance en México.

Según el reportaje publicado por la BBC de Londres, Inglaterra, el Silver Swans comenzó a causa de una creciente demanda de estudiantes de danza clásica de edades mayores y gracias a un estudio realizado por la misma academia en 2013 llamado “Dance for Lifelong Wellbeing” y avalado por el National Institute for Health and Care Excellence (NICE, por sus siglas en inglés) del país británico.

Con el objetivo de medir el impacto de la danza en el cuerpo de los adultos mayores, el Centro de Control de Enfermedades y Prevención de Reino Unido y el American College of Sport Medicine (ACSM) probaron que los beneficios psicológicos y ventajas que ofrece el programa van desde mejorar el equilibrio, postura, flexibilidad, creatividad, coordinación, niveles de energía, humor y digestión, hasta regenerar la memoria y reducir dolores reumáticos y secuelas de otras enfermedades como el Parkinson.

“Como adultos tenemos derecho a aprender y disfrutar de lo que hacemos, porque nos hace reinterpretar el espacio físico y emocional, tengo la certeza de que estudiar ballet, sin importar la edad, es clave para enriquecer la calidad de vida”, aseguró la supervisora y mentora certificada de la RAD en Veracruz, Margarita Vargas Ortega, de 57 años.

¿Bailar después de mis 50?

“Nunca me había sentido tan bien de salud, Silver Swans me dio la oportunidad de cumplir un sueño que nunca creí posible a mis 50 años”, aseguró una de las alumnas del programa piloto en Veracruz, Consuelo Virginia Esquivel.

Las clases son impartidas por profesores de ballet específicamente capacitados (Silver Swans Licensed Teachers) en las necesidades de los adultos mayores para garantizar una experiencia satisfactoria y sobre todo segura.

Irma Becker, mexicana de 45 años de edad, platicó con Forbes Life sobre su experiencia como alumna del programa piloto para maestras afiliadas a la RAD y de lo que pudo observar durante su entrenamiento como tutora en Las Vegas, Nevada, sede en dónde se llevó a cabo dicha capacitación.

“La danza te acerca a una realidad difícil de aceptar y a sobrellevarla con belleza. Aquí el reto es pensar más en el proceso que en el resultado. Lo importante es valorar tu cuerpo y lo que logras con él. Es una mentalidad muy diferente a la de la bailarina que empieza desde niña, a la que se le enseña que siempre debe ser perfecta”, aseguró la ex bailarina y maestra en danza terapéutica en la ciudad de Miami en Florida, Estados Unidos.

Nos platicó que durante el entrenamiento, a las maestras se les capacitó sobre qué movimientos eran adecuados y cuáles no para el cuerpo de los nuevos alumnos y a adaptar piezas y variaciones clásicas para poder trabajar con gente de la tercera edad.

“Simplemente me puso en circulación nuevamente, después de varios años de estar estacionada en el miedo y la inseguridad por mi problema en la columna, hoy retomo la marcha haciendo lo que siempre quise, bailar”, nos contó Martha Huerta, alumna de 56 años de Ballet Royal Xalapa.

Por su parte, Ana Luisa Amaya, directora y maestra certificada del Estudio de Danza Franck, en el Estado de México, nos comentó que “este programa sirve tanto para personas que extrañan la danza, como para personas que no han tomado una sola clase de ballet en su vida”.

¿Cuánto cuesta?

El costo real del Silver Swans es de 1500 pesos al mes, aunque en esta primera fase la inversión por persona baja a 450 pesos mensuales, para invitar a las mujeres a conocer el programa y disfrutar de los beneficios que aporta desde el punto de vista físico y emocional.

“Lógicamente cada academia dependiendo en la zona en la que está establecida tiene sus propios costos”, señaló Amaya y apuntó que “también depende mucho del número de alumnas que hay por clase”.

La Royal Academy of Dance se estableció en Londres en 1920 es una de las organizaciones de educación y formación en danza clásica con mayor presencia en el mundo y actualmente cuenta con más de 14,000 academias afiliadas y más de 75,000 alumnos en más de 83 países.

Estereotipos, el reto principal

Coincidieron que uno de los mayores retos que enfrenta este proyecto es romper con el paradigma de que el ballet es exclusivo de niñas y jóvenes, debido a que muchas personas, por críticas en su juventud, nunca se había atrevieron a acercarse a la danza clásica.

“Hacía falta un programa como este, ha sido muy grato constatar que una institución que durante casi 100 años se ha dedicado a la educación y desarrollo del ballet respalde un programa como éste”, concluyó Vargas.

En este mismo sentido, Ana Luisa Amaya recalcó que las mujeres mayores todavía tienen muchos planes en su vida, y que está segura que tienen la energía y el entusiasmo para regresar o probar nuevas actividades.

“Es gente que ama la música, que le gusta hacer ejercicio, que está ávida de convivir con otras personas en la mañana, hacer nuevos amigos. Después de hijos, trabajo y tareas de casa, es bonito tener una actividad que te saque de la rutina diaria”, cerró.

