Solaz, el templo del lujo que llega a Los Cabos

En junio de este año abrirá sus puertas Solaz, un nuevo complejo hotelero y de residencias que estará ubicado en Los Cabos, Baja California Sur, siendo este el primer hotel de la marca The Luxury Collection Hotel & Resorts en un destino catalogado como un oasis frente al Mar de Cortés. El nuevo hotel tendrá 128 habitaciones y 21 extravagantes residencias y se establecerá en una superficie de 13.7 hectáreas con una vista espectacular al mar.

Las experiencias que ofrecerá el hotel a sus huéspedes van desde mejorar sus talentos culinarios con clases de cocina privadas con un chef, hasta combinar aventura y gastronomía pescando en un yate privado mientras un cocinero prepara la pesca del día; incluso incluyen una inmersión en la historia local con una experiencia para ver pinturas rupestres.

“El debut de Solaz Resort marca el séptimo hotel de The Luxury Collection en México; un importante hito para la marca mientras seguimos mostrando nuestro compromiso de ampliar nuestra huella en este extraordinario destino”, dijo Mitzi Gaskins, Líder Global de Marca, de The Luxury Collection. “Solaz Resort ofrecerá a los exploradores mundiales una nueva puerta de entrada a la península de Baja California y ofrecerá una experiencia de viaje sin igual, característica de The Luxury Collection”.

El diseño del hotel resaltará las bondades del paisaje y toda la expresión cultural de la región, el cual fue diseñado por la renombrada firma de arquitectos Sordo Madaleno; diversa vegetación desértica con piedra de cantera, granito, mármol y madera, son los elementos que sobresalen en medio del paisaje desértico. Cada habitación y suite en Solaz Resort fue magistralmente diseñada y se caracteriza por una entrada privada y un patio; mobiliario contemporáneo, personalizado, arte original. Los planos de planta borran las líneas entre el espacio interior y el exterior, mientras las terrazas privadas proporcionan una vista despejada al Mar de Cortés.

Grandes propuestas culinarias albergará el complejo con seis restaurantes y salones únicos diseñados para cautivar hasta el más exigente paladar priorizando los más frescos productos del mar para la creación de platillos tradicionales y contemporáneos de la cocina de Baja California Sur.

Solaz Resort contará con 50 metros de piscinas de horizonte infinito, con una cubierta de 1,246 pies lineales de playas con arena blanca que asoman al Mar de Cortés. Cada alberca incorpora una mariposa de granito verde que emula y se mezcla a la perfección con las tranquilas aguas turquesa del Mar de Cortés. Para los complejos spas se tiene contemplado tratamientos de alto nivel como la Alo Therapy (Iglú de Sal del Himalaya) y Talasoterapía, además que el complejo tendrá la más alta tecnología de aparatos para la realización de ejercicio.

Para negocios y actividades sociales, Solaz Resort ofrece 20,000 pies cuadrados de espacio para juntas, bodas y eventos que puede albergar hasta 1,000 huéspedes, e incluye un salón de baile de 3,500 pies cuadrados, así como una terraza exterior de 11,000 pies cuadrados. Un equipo de expertos coordinadores de eventos le asegurará la atención a cada detalle para eventos íntimos o a gran escala.

Veintiún exclusivas residencias en Solaz Los Cabos presentan el máximo lujo para aquellos que disfrutan de la privacidad de un hogar combinado con servicios y amenidades personalizados de The Luxury Collection’s. Oscilando con tamaños que van aproximadamente desde 5,000 a 11,000 pies cuadrados, las residencias de tres recámaras y tres y medio baños ofrecen salas interiores/exteriores con Terrazas envolventes que cuentan con jacuzzis, vistas panorámicas de piso a techo del Mar de Cortés, cocina tipo chef, mobiliario con diseño europeo, baño principal con tinas de mármol travertino y regaderas con inspiración de spa, lavandería y despensa separadas, acceso privado al elevador y estacionamiento subterráneo designado.

